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Алек Болдуин посетил церемонию прощания с застреленной на съемках фильма Галиной Хатчинс

  /   Обновлено: 23 октября 2021 17:52
Общество
Алек Болдуин посетил церемонию прощания с застреленной на съемках фильма Галиной Хатчинс
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Санта-Фе, 23 октября. Актер Алек Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая погибла в результате трагедии на площадке фильма «Ржавчина». Артист случайно застрелил ее во время съемок.

Закрытая церемония прощания с Хатчинс прошла в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Именно здесь велись съемки фильма, ставшие трагичными.

«Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором», — сообщается на сайте издания New York Post.

Помимо закрытой церемонии, запланировано открытое прощание с оператором. Оно состоится в Санта-Фе 23 октября.

Алек Болдуин посетил церемонию прощания с застреленной на съемках фильма Галиной Хатчинс
instagram.com / @halynahutchins

Трагедия произошла на площадке в процессе съемок, во время которых Болдуин должен был стрелять из реквизитного оружия, заряженного холостыми патронами. Одна из пуль оказалась боевой и ранила Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соусу. Оператора доставили по воздуху в больницу Альбукерке, но спасти ее жизнь не удалось. Западные СМИ писали, что оружие для актера готовила женщина, совсем недавно пришедшая в профессию.

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актер болдуин хатчинс
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