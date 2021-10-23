Основатель «Агаты Кристи» Самойлов прокомментировал скандал в «Ельцин Центре»

Москва, 23 октября. Экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов вышел на связь с журналистами и высказался по поводу скандала на концерте в «Ельцин Центре». Музыкант не считает, что сказал со сцены что-то особенное, но планирует прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.

Вадим Самойлов в беседе с журналистами заявил, что в Сети распространилась недостоверная информация. Музыкант утверждает, что после его резких слов никто из зрителей не покинул зал в «Ельцин Центре». Слушатели, наоборот, начали аплодировать.

«Ну вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились. Хотя на самом деле я ничего особенного там не сказал», — заявил Самойлов в телефонном разговоре с РЕН ТВ.

Основатель группы «Агата Кристи» отметил, что хотел озвучить простую мысль — не нужно лезть в школы с такими темами, как ЛГБТ. Некоторые пользователи Сети встали на сторону кумира и поддержали его в соцсетях теплыми комментариями.

После скандальных высказываний Самойлова его идейный вдохновитель Евгений Горенбург извинился перед организаторами фестиваля, а также людьми, которых задели слова певца. Он публично пообещал, что обсудит эту тему с рокером.

Самойлов был одним из хедлайнеов на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Кроме него зрителей своим творчеством радовали Леонид Агутин и певица Клава Кока.