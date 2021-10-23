Ученые Университета Мэриленда разработали метод увеличения прочности древесины

Вашингтон, 23 октября. Метод обработки древесины для увеличения ее прочности и долговечности разработали ученые из Университета Мэриленда. Гвозди и ножи из такого материала превосходят обычные во многих аспектах.

Основным компонентом древесины является целлюлоза. Ее отношение прочности к плотности выше, чем у других материалов, таких как металлы, полимеры и керамика. Однако характеристики самой древесины не настолько впечатляют, так как она содержит всего 40-50% целлюлозы. Другие компоненты являются связывающими веществами, говорится в публикации журнала Matter. Обработанная новым методом древесина становится в 23 раза прочнее обычной.

«Наши ножи тоже можно использовать много раз, если периодически обновлять покрытие, точить их и, в общем, просто регулярно ухаживать за ними», — рассказал автор исследования Ли Тэн.

Ножи, изготовленные из такого материала, оказались в три раза прочнее и острее кухонной утвари из нержавеющей стали. Изделие можно мыть в воде и посудомоечной машине. Деревянные гвозди тоже превзошли стальные.

Исследователи продолжают искать альтернативу дорогостоящим материалам. Например, специалистам Томского политехнического университета удалось создать ценный полупроводник из древесных отходов.