Аналитик Марцинкевич объяснил предложение Зеленского о скидке на транзит газа

Москва, 23 октября. Предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить скидку РФ на транзит газа в Европу продиктовано желанием сохранить «серые» финансовые схемы с виртуальным реверсом, рассказал РИА Новости главред журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Украинский лидер ранее предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млн кубометров в сутки. Зеленский также напомнил о важности сохранения украинского маршрута поставок российского газа.

«Транзитная услуга — это прокачка газа от точки на границе до точки на границе. Когда газ расходится по потребителям Украины по пути, то оператор ГТС Украины обслуживает меньший объем, деньги кладутся в карман, это обычная серая схема. Физического реверса нет, есть реверс исключительно финансовый, когда только по документам прошло, что газ ушел в Европу и вернулся из Европы на Украину», — объяснил Марцинкевич в беседе с журналистами.

По его словам, украинские власти боятся потерять финансовую схему, связанную с получением денег за прокачку неполного объема газа и тройную перепродажу российского топлива. Вторая причина озвученного Зеленским предложения, как считает аналитик, заключается в непонимании руководства страны, как без транзита газа из РФ обеспечить конечных потребителей.

Зеленский в начале недели заявил, что украинцы смогут покупать газ по «нормальным» ценам. Он уверен, что без своевременных действий правительства газ на Украине стоил бы минимум 50 гривен за кубометр, а не 8 гривен, как сейчас.