Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 17:57
17:54
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
17:54
Шоу-бизнес
Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации
17:53
Общество
Смольный отказался от реновации разрушающегося Апраксина двора и сдал его в аренду
17:52
Общество
Российский ученый-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США
17:50
Хорошие новости России
Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод
17:49
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
17:48
Происшествия
Ростовская полиция заинтересовалась видео, на котором инспектор ДПС оскорбляет мужчину
17:43
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
17:43
Армия
Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США
17:41
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Все новости

Эрдоган распорядился выслать из Турции дипломатов десяти стран

  /   Обновлено: 23 октября 2021 17:46
Политика
Эрдоган распорядился выслать из Турции дипломатов десяти стран
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 23 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата и выслать из страны послов десяти государств, включая США, которые призывали Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.

Согласно полученной информации, страну покинут дипломаты из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — сообщил президент Турции.

Как стало известно ранее, Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН. По его мнению, мусульманские страны не имеют достаточных прав в международной организации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эрдоган распорядился выслать из Турции дипломатов десяти стран
турция эрдоган послы
Комментировать