Эрдоган распорядился выслать из Турции дипломатов десяти стран

Анкара, 23 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата и выслать из страны послов десяти государств, включая США, которые призывали Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.

Согласно полученной информации, страну покинут дипломаты из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — сообщил президент Турции.

Как стало известно ранее, Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН. По его мнению, мусульманские страны не имеют достаточных прав в международной организации.