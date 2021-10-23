Ndjoni Sango: генсека ООН призвали наказать миротворцев за пособничество боевикам в ЦАР

Банги, 23 октября. Общественная организация «Центральноафриканская синергия» направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу открытое письмо с просьбой расследовать факт использования воздушного транспорта многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) для переброски боевиков. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

В качестве доказательства гражданские активисты привели видеозапись, на которой запечатлена беседа главаря бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы с миротворцами.

«Главная цель МИНУСКА заключается в стабилизации обстановки, однако «голубые каски» не выполняют возложенные на них обязанности. Более того, они сотрудничают с радикалами. Поэтому наша организация под представительством доктора Эулоге Доктрове Кои направила открытое письмо генеральному секретарю ООН, чтобы получить разъяснения и призвать виновных к ответственности», — приводит издание заявление общественников.

По словам членов «Центральноафриканской синергии», на протяжении многих лет республика переживала военно-политические кризисы, которые ослабили государственные институты и привели к многочисленным человеческим жертвам. Однако благодаря президенту Фостен-Арканжу Туадера ситуация начала меняться и население убедилось, что не все потеряно.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Но в дело вмешались боевики из различных вооруженных формирований, и им помогают те, кто должен защищать народ. Такого допускать нельзя. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 соглашения о статусе сил, подписанного ООН и правительством ЦАР, МИНУСКА и ее контингент обязуются воздерживаться от любых действий, которые не соответствуют беспристрастному характеру его мандата», — значится в документе.

Таким образом гражданские активисты напомнили Гутеррешу о недопустимости взаимодействия «голубых касок» с радикалами. По словам Кои, долг граждан состоит в том, чтобы привлечь внимание генерального секретаря и международного сообщества к указанным событиям.

Ранее камерунский водитель, попавший в засаду боевиков, осудил бездействие сотрудников МИНУСКА, которое приводит к убийствам и грабежам гражданских.