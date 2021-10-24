Молодые мамы: топ-5 звезд российского шоу-бизнеса, которые ждут пополнения

Несмотря на то, что пандемия негативно повлияла на многие браки, звездный беби-бум и не думает идти на спад. Все больше знаменитостей объявляют, что ждут пополнения, большинство из которых уже не впервые.

ФАН собрал топ-5 звезд российского шоу-бизнеса, которые порадуют поклонников счастливым известием в этом году.

Нюша

Певица Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым ждут появления второго малыша. Недавно артистка рассекретила пол ребенка: оказалось, пара ждет мальчика. Нюша признавалась, что не планировала так скоро родить второго ребенка. В 2018 она подарила мужу дочь, которую назвали Серафима. Несмотря на свое положение, в декрет артистка уходить не собирается и по сей день ведет активный образ жизни, участвуя в различных проектах.

Дата родов неизвестна, но, судя по всему, прибавление в семье случится уже в начале зимы.

instagram.com / @nyusha_nyusha

Ольга Серябкина

Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина в прошлом году рассказала поклонникам о помолвке с бизнесменом Георгием Начкебией, которая состоялась в Австралии. Долгое время певица скрывала свое положение — несмотря на то, что подписчики уже стали замечать округлившийся живот на фотоснимках. В сентябре Серябкина опубликовала серию фотографий, на которых отчетливо заметен живот. Артистка готовится стать мамой впервые, пара уже знает пол ребенка и определилась с именем, но пока это держится в секрете.

instagram.com / @seryabkina

Анастасия Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко уже в третий раз готовится стать матерью. У пары две дочери — Милана и Ева. Инстадива признается, что чувствует себя замечательно. Модель уже на последнем сроке беременности — вот-вот должен появиться на свет долгожданный мальчик.

instagram.com / @kostenko.94

Дарина Эрвин

30-летняя супруга продюсера Александра Цекало актриса Дарина Эрвин этим летом опубликовала фотографию, на которой был виден округлившийся живот. Для актрисы малыш станет первенцем, а вот для 60-летнего продюсера — четвертым. Об отношениях пары стало известно в 2019 году, в этом же году возлюбленные сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.

instagram.com / @darina.ervin

Мишель Серова

Дочь певца и композитора Александра Серова Мишель совсем недавно в студии программы «Пусть говорят» призналась, что ждет второго ребенка. 28-летняя Мишель в 2019 году вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. У пары уже есть ребенок. 28 сентября их дочке Мии исполнился год.

instagram.com / @mishel_serova

Ранее российская певица Рита Дакота выложила в Сеть трогательное фото с дочерью Мией. Обе нарядились в одинаковые плиссированные костюмы, сейчас они на отдыхе в Турции.