Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 17:57
17:54
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
17:54
Шоу-бизнес
Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации
17:53
Общество
Смольный отказался от реновации разрушающегося Апраксина двора и сдал его в аренду
17:52
Общество
Российский ученый-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США
17:50
Хорошие новости России
Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод
17:49
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
17:48
Происшествия
Ростовская полиция заинтересовалась видео, на котором инспектор ДПС оскорбляет мужчину
17:43
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
17:43
Армия
Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США
17:41
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Все новости

Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом
Общество
Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 октября. Казахская ясновидящая Вера Лион прославилась как Ванга современности, она считается одной из сильнейших провидиц нашей эпохи. Вещие сны она видит с детства, общается с душами умерших и предсказывает будущее.

Согласно ее пророчеству, Россию в 2022 году ждут большие перемены, а вот хорошие или плохие — неизвестно. Однако правительство уже ступило на этот путь. Ясновидящая указала, что в следующем году продолжатся попытки Запада воздействовать на РФ через новые санкции, возможно ухудшение отношений между странами. Со стороны Украины экстрасенс предвидит действия, направленные на возврат территории Крымского полуострова. Однако эти попытки не увенчаются успехом. Судя по предсказаниям Лион, Россия выиграет в некоторых раскладах противостояния с Западом.

Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом
Федеральное агентство новостей /

Казахская прорицательница предрекла скандал в Русской Православной церкви, в котором будет замешан ее глава. Возможна неверная интерпретация его действий с целью провокации, это может подорвать институт РПЦ, считает провидица.

Примерно в 2022 году Россия предпримет попытку высадиться на Луну. Команда будет многонациональной, она сможет обнаружить доказательство того, что на спутник Земли еще не ступала нога человека.

Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом
Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Гадалка составила предсказание для США, там продолжится противостояние, которое может привести к раздроблению страны в ближайшем будущем.

Экстрасенс Артем Бесов назвал ошибочным предсказание 16-летней прорицательницы из Франции Каеды Убер, которую считают «наследницей» Ванги. Пророчица заявила о скором начале новой мировой войны, где России отводится роль наблюдателя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом
предсказания пророчество вера лион
Комментировать