Казахская «Ванга» Вера Лион предрекла победу России в противостоянии с Западом

Москва, 23 октября. Казахская ясновидящая Вера Лион прославилась как Ванга современности, она считается одной из сильнейших провидиц нашей эпохи. Вещие сны она видит с детства, общается с душами умерших и предсказывает будущее.

Согласно ее пророчеству, Россию в 2022 году ждут большие перемены, а вот хорошие или плохие — неизвестно. Однако правительство уже ступило на этот путь. Ясновидящая указала, что в следующем году продолжатся попытки Запада воздействовать на РФ через новые санкции, возможно ухудшение отношений между странами. Со стороны Украины экстрасенс предвидит действия, направленные на возврат территории Крымского полуострова. Однако эти попытки не увенчаются успехом. Судя по предсказаниям Лион, Россия выиграет в некоторых раскладах противостояния с Западом.

Федеральное агентство новостей /

Казахская прорицательница предрекла скандал в Русской Православной церкви, в котором будет замешан ее глава. Возможна неверная интерпретация его действий с целью провокации, это может подорвать институт РПЦ, считает провидица.

Примерно в 2022 году Россия предпримет попытку высадиться на Луну. Команда будет многонациональной, она сможет обнаружить доказательство того, что на спутник Земли еще не ступала нога человека.

Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Гадалка составила предсказание для США, там продолжится противостояние, которое может привести к раздроблению страны в ближайшем будущем.

Экстрасенс Артем Бесов назвал ошибочным предсказание 16-летней прорицательницы из Франции Каеды Убер, которую считают «наследницей» Ванги. Пророчица заявила о скором начале новой мировой войны, где России отводится роль наблюдателя.