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Глава минспорта ЦАР осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела республики
Весь мир
Глава минспорта ЦАР осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела республики
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Банги, 23 октября. Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана касательно российских инструкторов следует расценивать как агрессивный выпад в сторону официальных властей ЦАР, считает министр по делам молодежи и спорта Аристид-Бриан Ребоас.

Выступая на дебатах национального телеканала TVCA, чиновник сообщил, что утверждения представителя бывшей метрополии подрывают государственный суверенитет ЦАР.

«Полностью солидарен с главой МИД республики Сильви Байпо-Темон, потому что заявление Ле Дриана воспринимается коллективным сознанием как проявление агрессии. То, что происходит в настоящее время, можно интерпретировать только как вмешательство во внутренние дела независимой страны. Мы вольны поддерживать отношения с теми, с кем считаем необходимым и выгодным для населения. Мы имеем на это полное право», — возмутился министр.

Ребоас добавил, что во внешнеполитических отношениях с коллективным Западом нет друзей, есть только партнеры, и поэтому призвал молодежь проявлять бдительность.

Глава минспорта ЦАР осудил МИД Франции за вмешательство во внутренние дела республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Мы должны встать как один человек за видение президента Фостен-Арканжа Туадера, которого я считаю благом для страны. Если мы не будем осторожны, то будем страдать как южноафриканцы, оплакивающие Нельсона Манделу, как ливийцы, оплакивающие Муаммара Каддафи», —сказал чиновник.

По его мнению, отношения с Парижем начали ухудшаться из-за сотрудничества Центральноафриканской Республики с российскими инструкторами, оказывающими неоценимую помощь в обучении солдат правительственной армии (FACA). С тех пор, как утверждает Ребоас, Франция начала вести информационную кампанию по дискредитации властей и их союзников.

Ранее глава МИД бывшей метрополии Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5 обвинил отечественных специалистов в дестабилизации обстановки на территории ЦАР, за что его сразу раскритиковал МИД африканской страны.

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