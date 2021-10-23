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Аналитик Александров назвал возможную стоимость доллара к концу года
Экономика
Аналитик Александров назвал возможную стоимость доллара к концу года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 23 октября. Курс доллара к концу 2021 года может составить около 73 рублей, рассказал агентству «Прайм» аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Он отметил, что в последнее время наблюдалось укрепление рубля, а совсем недавно доллар преодолел на торгах психологическую отметку в 70 рублей. Однако к концу года, по мнению специалиста, курс доллара несколько скорректируется в связи с намечающимся спадом на рынке энергетики и ожиданиями изменения политики Федрезерва США.

Александров добавил, что рубль уже отыграл поддержку со стороны Центробанка, и драйверов для его дальнейшего укрепления осталось мало. В то же время аналитик допускает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки.

Аналитики ранее сообщили, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут нестабильными. Они считают, что рынок энергоносителей испытывает давление пандемии. В то же время они отметили устойчивые позиции рубля на валютном рынке.

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доллар прогноз рубль александров
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