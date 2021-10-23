Действие льготной ипотеки распространилось на ИЖС

Москва, 23 октября. Льготную ипотеку на новостройки начнут выдавать также желающим приобрести или построить жилье за городом. Соответствующее постановление приняли в Правительстве РФ.

До этого получить ссуду на возведение частного дома можно было по ставке от 9%. Теперь кредит на эти цели стал доступен по ставке до 7% годовых.

Таким образом, ипотеку под 7% можно будет получить на строительство загородной недвижимости или на покупку готового жилья у застройщика. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости создания объекта. Максимальная сумма займа по госпрограмме на загородном рынке аналогична городской — 3 миллиона рублей.

Государство сделало неоценимый вклад в развитие отечественного рынка недвижимости за счет льготной ипотеки. Соответствующую точку зрения озвучил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов.