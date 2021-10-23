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США пригрозили Кубе новыми экономическими санкциями
Весь мир
США пригрозили Кубе новыми экономическими санкциями
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Вашингтон, 23 октября. США введут санкции против Кубы, если власти страны привлекут к уголовной ответственности участников оппозиционного марша, который запланирован на 15 ноября. Об этом заявил главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке Хуан Гонсалес.

«Эти люди нарушают права кубинского народа. Мы им ясно дали понять, что предпримем соответствующие меры», — отметил он.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, в свою очередь, назвал заявление Гонсалеса «ошибкой и вмешательством» в дела страны.

«Высокопоставленный представитель правительства США, открыто вмешиваясь в ситуацию, вновь совершает ошибку, угрожая Кубе. Помимо того, что это противоречит Уставу ООН, история показала: кубинцы не принимают и не позволяют произвести на себя впечатление угрозами», — написал он в Twitter.

Кубинское правительство отказало оппозиции в проведении марша 15 ноября, так как считает его незаконным. Позже прокуратура Гаваны заявила, что, если активисты осуществят свой план, их ждет ответственность в виде штрафов или лишения свободы на срок от трех месяцев до года.

США пригрозили Кубе новыми экономическими санкциями
Федеральное агентство новостей /

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