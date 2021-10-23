США пригрозили Кубе новыми экономическими санкциями

Вашингтон, 23 октября. США введут санкции против Кубы, если власти страны привлекут к уголовной ответственности участников оппозиционного марша, который запланирован на 15 ноября. Об этом заявил главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке Хуан Гонсалес.

CUBA PROTESTAS - EE.UU. amenaza con sanciones si Cuba procesa a los promotores de la marcha cívica https://t.co/hpgrqNXuJ3 #Política pic.twitter.com/SSQJ2roLmZ — Noticias Perú ???????? (@peruenlanoticia) October 22, 2021

«Эти люди нарушают права кубинского народа. Мы им ясно дали понять, что предпримем соответствующие меры», — отметил он.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, в свою очередь, назвал заявление Гонсалеса «ошибкой и вмешательством» в дела страны.

«Высокопоставленный представитель правительства США, открыто вмешиваясь в ситуацию, вновь совершает ошибку, угрожая Кубе. Помимо того, что это противоречит Уставу ООН, история показала: кубинцы не принимают и не позволяют произвести на себя впечатление угрозами», — написал он в Twitter.

Un alto funcionario del gobierno de EEUU, en abierto acto de injerencia, vuelve a cometer el error de amenazar a #Cuba. Además de constituir un acto contrario a la Carta de la ONU, la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos, ni nos dejamos impresionar por amenazas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 22, 2021

Кубинское правительство отказало оппозиции в проведении марша 15 ноября, так как считает его незаконным. Позже прокуратура Гаваны заявила, что, если активисты осуществят свой план, их ждет ответственность в виде штрафов или лишения свободы на срок от трех месяцев до года.