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Ученые из Аргентины окрыли новый вид динозавров

Видео

Группа палеонтологов из Аргентины вновь показала, что наш мир не изучен до конца. Ей удалось обнаружить ранее неописанный вид динозавров, которые жили более 70 миллионов лет назад.

Останки древнего существа, которое назвали Menucocelsior arriagadai, теперь хранятся в Музее естественных наук имени Бернардино Ривадавиаде. Жители города Буэнос-Айрес могут своими глазами посмотреть на части травоядного гиганта.

«Новый вид был найден в формации Аллен. Его возраст свыше 70 миллионов лет, это накануне падения метеора. Тогда динозавры вымерли, трудно осознать, что случилось в то время. Динозавров больше не осталось, не считая птиц. Крокодилы и иные виды существуют и до сих пор», — рассказал палеонтолог Себастьян Розадилла.

Длинна Menucocelsior arriagadai варьировалась от восьми до 15 метров, а его вес мог достигать шести тонн. Исследователи обнаружили позвонки, ребра и другие части динозавра. Однако это не единственные находки ученых.

«Мы нашли значительное число видов, живших в том же месте, где был найден новый вид. В нескольких метрах от нас мы обнаружили части другого вида длинношеих динозавров. До этого они были описаны как роказавры. Кроме того, были окаменелости клювовидных динозавров, они тоже травоядные», — отметил Розадилла.

Название нового вида происходит от нескольких слов. Menucos значит «водоемы». Они свойственны для региона, где нашли останки. Celsior с латинского переводится как «большой». А Arriagadai — это фамилия владельца земли, где велись раскопки.

 

 

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аргентина открытие палеонтология динозавр
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