Глава ДНР Пушилин: отсутствие активности ОБСЕ развязывает руки Украине

Москва, 23 октября. Отсутствие активной позиции у представителей ОБСЕ во время фиксации нарушений на линии соприкосновения в Донбассе развязывает руки Украине, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам политика, в предыдущие периоды представители организации были более активными, как при фиксации нарушений, так и на минской площадке.

«Сейчас же мы видим определенные шаги назад. То есть нет активной позиции, нет четкой и своевременной фиксации нарушения прекращения огня, что подталкивает и в какой-то степени развязывает руки Украине», — отметил Пушилин на телеканале «Россия 24».

Как стало известно ранее, глава ДНР посоветовал украинским властям забыть о Крыме. По его словам, Киеву также следует забыть о «возвращении» Донбасса.