Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 17:56
17:54
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
17:54
Шоу-бизнес
Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации
17:53
Общество
Смольный отказался от реновации разрушающегося Апраксина двора и сдал его в аренду
17:52
Общество
Российский ученый-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США
17:50
Хорошие новости России
Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод
17:49
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
17:48
Происшествия
Ростовская полиция заинтересовалась видео, на котором инспектор ДПС оскорбляет мужчину
17:43
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
17:43
Армия
Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США
17:41
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Все новости

Глава ДНР Пушилин: отсутствие активности ОБСЕ развязывает руки Украине
Политика
Глава ДНР Пушилин: отсутствие активности ОБСЕ развязывает руки Украине
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 23 октября. Отсутствие активной позиции у представителей ОБСЕ во время фиксации нарушений на линии соприкосновения в Донбассе развязывает руки Украине, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам политика, в предыдущие периоды представители организации были более активными, как при фиксации нарушений, так и на минской площадке.

«Сейчас же мы видим определенные шаги назад. То есть нет активной позиции, нет четкой и своевременной фиксации нарушения прекращения огня, что подталкивает и в какой-то степени развязывает руки Украине», — отметил Пушилин на телеканале «Россия 24».

Как стало известно ранее, глава ДНР посоветовал украинским властям забыть о Крыме. По его словам, Киеву также следует забыть о «возвращении» Донбасса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ДНР Пушилин: отсутствие активности ОБСЕ развязывает руки Украине
украина пушилин днр донбасс обсе
Комментировать