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Тунис предложил Пакистану помощь в выращивании оливковых плантаций
Весь мир
Тунис предложил Пакистану помощь в выращивании оливковых плантаций
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Тунис, 23 октября. Правительство североафриканского государства предложило Пакистану помочь в развитии оливковых плантаций и добыче масла. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

Посол Туниса Борхене аль-Камель заявил, что республика готова сотрудничать с Исламабадом в крупномасштабном выращивании плодовых деревьев. Причиной такого мероприятия является схожий климат двух стран.

«Оливковое масло считается самым здоровым растительным маслом в мире, не содержащим холестерина и обладающим множеством антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Это предотвращает сердечные заболевания», — заявил он.

Аль-Камель добавил, что природный продукт полезен для борьбы с ожирением, диабетом, гипертонией, болезнью Альцгеймера и многими другими.

«Оливковое масло также обладает удивительными свойствами для кожи, волос и ногтей. Пакистанцы, страдающие бессонницей, используют оливковое масло для глубокого сна», — сказал он.

Международный совет по оливкам (МОК) поприветствовал инициативу Туниса по выращиванию плантаций плодовых деревьев в Исламабаде. Мероприятие благоприятно скажется на развитии природных культур, направленных на оздоровление населения. Также это позволит укрепить торговые связи между государствами.

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тунис пакистан оливковые плантации
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