Отца Давы угрожали убить из-за незаконно построенного дома в Новосибирске

Новосибирск, 23 октября. Отец блогера и рэпера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава, оказался в очень неприятной ситуации из-за постройки многоквартирного дома в Новосибирске. Ашот Манукян получал угрозы в связи возведением здания.

Несколько лет назад Манукян-старший стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и попал под суд. Он построил трехэтажный дом, который в документах был обозначен как небольшой частный коттедж. Однако отца Давы амнистировали в честь 70-летия Победы, пишет «КП-Новосибирск».

В незаконно построенном доме находится 21 студия. Манукян-старший продавал квартиры по очень низкой цене — от 600 тысяч рублей. В 2014 году постройку собирались снести, но суд встал на сторону покупателей жилья. Однако в доме нет горячей воды из-за проблем с коммуникациями, а жильцы не могут оформить регистрацию.

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю», — пожаловался отец блогера.

Мужчина лично выкупил обратно пять квартир, но некоторые семьи остались в доме. По словам Манукяна-старшего, он предлагал им пожить в квартире сына, чтобы они не ругались, однако люди отказались. Жалобы на отца Давы поступают до сих пор.

Переезжать в Москву мужчина не хочет, поскольку очень любит Новосибирск. У блогера же много работы в столице. Например, он должен был принять участие в шоу «Ледниковый период», но выбыл из проекта из-за травмы. Зато Дава успел посидеть в жюри, где расплакался в связи с невозможностью выйти на лед.