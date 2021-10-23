Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 17:56
17:54
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
17:54
Шоу-бизнес
Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации
17:53
Общество
Смольный отказался от реновации разрушающегося Апраксина двора и сдал его в аренду
17:52
Общество
Российский ученый-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США
17:50
Хорошие новости России
Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод
17:49
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
17:48
Происшествия
Ростовская полиция заинтересовалась видео, на котором инспектор ДПС оскорбляет мужчину
17:43
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
17:43
Армия
Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США
17:41
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Все новости

Отца Давы угрожали убить из-за незаконно построенного дома в Новосибирске
Шоу-бизнес
Отца Давы угрожали убить из-за незаконно построенного дома в Новосибирске
instagram.com  /  @dava_m

Новосибирск, 23 октября. Отец блогера и рэпера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава, оказался в очень неприятной ситуации из-за постройки многоквартирного дома в Новосибирске. Ашот Манукян получал угрозы в связи возведением здания.

Несколько лет назад Манукян-старший стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и попал под суд. Он построил трехэтажный дом, который в документах был обозначен как небольшой частный коттедж. Однако отца Давы амнистировали в честь 70-летия Победы, пишет «КП-Новосибирск».

В незаконно построенном доме находится 21 студия. Манукян-старший продавал квартиры по очень низкой цене — от 600 тысяч рублей. В 2014 году постройку собирались снести, но суд встал на сторону покупателей жилья. Однако в доме нет горячей воды из-за проблем с коммуникациями, а жильцы не могут оформить регистрацию.

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю», — пожаловался отец блогера.

Мужчина лично выкупил обратно пять квартир, но некоторые семьи остались в доме. По словам Манукяна-старшего, он предлагал им пожить в квартире сына, чтобы они не ругались, однако люди отказались. Жалобы на отца Давы поступают до сих пор.

Переезжать в Москву мужчина не хочет, поскольку очень любит Новосибирск. У блогера же много работы в столице. Например, он должен был принять участие в шоу «Ледниковый период», но выбыл из проекта из-за травмы. Зато Дава успел посидеть в жюри, где расплакался в связи с невозможностью выйти на лед.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Отца Давы угрожали убить из-за незаконно построенного дома в Новосибирске
новосибирск манукян дава
Комментировать