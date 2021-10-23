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ЦБ поддержал идею Минфина РФ о повышении порога инвестиций из ФНБ
Экономика
ЦБ поддержал идею Минфина РФ о повышении порога инвестиций из ФНБ
pixabay.com

Москва, 23 октября. Центробанк поддерживает предложение Минфина РФ повысить до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния, сверх которого деньги ФНБ можно использовать для инвестиций. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минфин ранее включил идею повышения порога инвестиций из ФНБ в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на традиционные источники энергии могут угрожать бюджетной стабильности России, поэтому размер ФНБ необходимо увеличивать.

«В принципе, такое решение мы поддерживаем, потому что считаем, что в условиях тех вызовов, которые ожидают российскую экономику, и в целом развития ситуации на финансовых рынках, энергетический переход, конечно, хорошо бы быть уверенным в том, что подушка безопасности у нас достаточная», — считает Набиуллина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее объяснил, что инициатива не затронет уже согласованный на ближайшие три года объем вложений из ФНБ в крупные инвестиционные проекты. Вероятно, изменения будут приняты уже после 2024 года. Сейчас вопрос об увеличении порога инвестирования пока еще рассматривают в кабмине.

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Все новости / Экономика / ЦБ поддержал идею Минфина РФ о повышении порога инвестиций из ФНБ
набиуллина минфин рф центробанк рф фнб
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