На Ямайке задержали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Порт-о-Пренс, 23 октября. Бывший военнослужащий Колумбии, причастный к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, был задержан на Ямайке. Об этом сообщает офис Интерпола в Кингстоне.

42-летний Марио Антонио Паласиос, подозреваемый в покушении на жизнь главы центральноамериканского государства 7 июля, был арестован на Ямайке, в нескольких километрах от архипелага, который разделяют Гаити и Доминиканская Республика.

Власти Гаити выдали ордер на арест «с красным углом» о розыске и предварительном задержании в отношении Паласиоса. После обнаружения преступника Интерпол связался с Правительством Колумбии.

По словам главы Национальной полиции генерала Хорхе Луиса Варгаса, представители Гаити запросили информацию у Колумбии касательно наличия у подозреваемого судимости. Власти южноамериканской страны заявили, что против Паласиоса не было возбуждено никаких дел.

Jamaican police confirm that a Colombian national arrested on the island. Police didn't name the man but he's believed to Mario Palacois Palacios, a key suspect in the assassination of Haitian President Jovenel Moise. Story: https://t.co/Faw3FQMOYw pic.twitter.com/gweE9QAKxS

Генерал Варгас добавил, что колумбийская полиция готова сотрудничать с офисом Интерпола как на Ямайке, так и в Гаити. Он также подчеркнул, что в случае необходимости Колумбия готова оказать поддержку Гаити в процессе экстрадиции военного.

Правоохранительные органы Ямайки подтвердили, что на данный момент Паласиос находится под их юрисдикцией. Полиция островного государства объяснила, что военнослужащий был изначально задержан по причине нарушения иммиграционного законодательства.

#NewsRecap: A key suspect in the assassination of Haitian President Jovenel Moise, is now in the custody of the Jamaican Constabulary Force, (JCF). For more stories visit our website https://t.co/izYRH1u8td #CVMTV #News #Jamaica pic.twitter.com/PQsdd9eiqs