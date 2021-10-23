Журналист The Telegraph назвал Евросоюз диснеевской сказкой 50-х годов

Лондон, 23 октября. Европейский союз превратился в неудавшуюся империю, которая обречена на ненужность. К такому выводу пришел автор статьи в издании The Telegraph.

По словам журналиста, проект ЕС является миражом и диснеевской сказкой 50-х годов прошлого века. Объединение сегодня страдает от жадных до власти представителей Старого Света.

«Его (Евросоюза. — Прим. ФАН) учредители 60 лет назад ошиблись, поддавшись мечтам о создании сверхдержавы, сверхбюрократии. А сейчас грядет кризис, угрожающий его существованию, и он может стать еще серьезнее, чем в 2009 году», — написал британский обозреватель.

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После этого автор материала перечислил три главных фактора, которые указывают на обреченность Европейского союза. Первый просчет касается экономики ЕС, которая включает в себя модель активного вмешательства в управление финансовыми системами других стран — это обрекает союз на упадок.

Во-вторых, ЕС претендует на масштабную мировую значимость. Однако с возвышением Китая эпоха господства США закончилась, и теперь Европа превратилась в нормативную сверхдержаву, полагаясь на силовую поддержку Вашингтона.

Третий фактор обусловлен пандемией коронавируса. По словам журналиста, национальный протекционизм в условиях пандемии COVID-19 бросит вызов претензиям ЕС. Объединение уже утратило репутацию, препятствуя экспорту вакцины и закрывая границы, пишет «ПолитЭксперт».

Как стало известно ранее, политолог Армен Гаспарян усомнился в единстве Евросоюза. По его словам, ЕС нельзя назвать единым целым, поскольку это лишь распространенный миф.