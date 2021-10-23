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Прапорщик Евгений Демидов стал победителем конкурса «Лучший старшина Вооруженных сил РФ»

  /   Обновлено: 23 октября 2021 16:38
Армия
Прапорщик Евгений Демидов стал победителем конкурса «Лучший старшина Вооруженных сил РФ»
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 23 октября. Представляющий Западный военный округ прапорщик Евгений Демидов занял первое место в конкурсе «Лучший старшина подразделения Вооруженных сил РФ». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в конкурсе приняли участие более 8,7 тысячи военнослужащих. В финал прошли 11 лучших старшин со всей России, которые стали победителями отборочных этапов. В ходе состязаний военнослужащие демонстрировали свои знания в теоретических вопросах, а также выполняли практические задания.

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Тришункин наградил победителей и призеров всеармейского конкурса старшин.

«На финальный этап нашего конкурса были отобраны лучшие из лучших специалистов своей профессии. Поэтому считаю важным тот факт, что помимо участия в состязаниях вы получили возможность обменяться опытом, почерпнуть полезные знания и навыки для их практической реализации в дальнейшей службе. Конкурс, благодаря высокой организации, уверенно продемонстрировал достойный уровень мастерства всех участников, вашу готовность и желание дальнейшего профессионального роста», — сказал генерал-лейтенант.

По итогам двухдневных состязаний первое место занял прапорщик Евгений Демидов, представляющий Западный военный округ. Второе место досталось старшему прапорщику Владиславу Благодиру из 12-го Главного управления Министерства обороны РФ. На третьей строчке оказался старший прапорщик Руслан Гилитчук, представляющий Ракетные войска стратегического назначения РФ.

Ранее стало известно, что руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу в конкурсе дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. В соревнованиях принимали участие 16 дирижеров военных оркестров.

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