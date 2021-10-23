Саудовская Аравия сделает из старой нефтяной вышки парк развлечений в открытом море

На старой нефтяной вышке в Саудовской Аравии будет создан большой тематический парк развлечений площадью почти 150 тыс. квадратных метров. По плану преобразование промышленного объекта в культурно-досуговый комплекс должно быть завершено к 2025 году.

На данный момент Эр-Рияд уже одобрил предварительный проект застройки. Там будет располагаться до трех отелей, 11 ресторанов, американские горки, аквапарк, канатные дороги и другие объекты для интересного времяпрепровождения. Предполагаемые аттракционы и оборудование продемонстрированы в небольшом видеоролике, который в социальных сетях опубликован Государственным инвестиционным фондом (Public Investment Fund — PIF).

Саудовская финансовая организация, принадлежащая непосредственно наследному принцу Мухаммаду бин Салману, взяла на себя строительные расходы.

«PIF анонсирует проект THE RIG. Первое в мире туристическое направление, вдохновленное морскими нефтяными платформами», — отмечается в публикации фонда.

При этом инвесторы оценивают свою идею как уникальный аттракцион, который сможет привлечь туристов со всего мира. Впрочем, отмечается, что наиболее популярным отдых на нефтяной вышке будет у соседей по региону — выходцев из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Учитывая тот факт, что платформа расположена в открытом море, а для доступа к ней необходимо наличие яхты или вертолета, целевой аудиторией проекта являются преуспевающие бизнесмены.

Prt Scr youtube.com / Public Investment Fund

Новая концепция в Саудовской Аравии

Инициатива по созданию нового масштабного аттракциона укладывается в глобальный государственный план Vision 2030 и направлена на диверсификацию экономики страны за счет развития туристического сектора королевства и привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, Эр-Рияд одним из первых придумал, что делать с нефте- и газодобывающими платформами после того, как запасы полезных ископаемых в вырабатываемых месторождениях закончатся.

Для демонтажа колоссальных конструкций необходимы простые средства, а оставлять их без какого бы то ни было обслуживания не рекомендуется из-за угрозы экологии. Тогда Саудовская Аравия решила вложиться в возможность обеспечить старым вышкам новую жизнь, извлекая из этого финансовую пользу.

Prt Scr youtube.com / Public Investment Fund

Проект THE RIG полностью соответствует современным концепциям переосмысления назначения промышленных объектов, популярным в последние годы в европейских странах. Благодаря такому подходу архитекторы создают новые многофункциональные пространства на базе старых заводов, портов и иных объектов, представляющих интерес для исторического наследия и не предназначенных для сноса.

Саудовская Аравия же, разбогатевшая за счет экспорта нефти, тем самым увековечит используемую для добычи вышку и создаст новый культурно значимый памятник, согласовывающийся с современной историей страны.

Федеральное агентство новостей /

Новый шаг в развитии проекта национального развития

Примечательно, что решение о преобразовании старой нефтяной вышки в парк развлечений было принято всего через несколько недель после покупки Государственным инвестиционным фондом британского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».

С тех пор, как его возглавил наследный принц, он наращивает объемы вложений в ненефтяные секторы экономики и инвестирует в различные проекты по всему миру. В распоряжении организации уже имеются акции таких компаний, как Uber, Lockheed Martin, Boeing, Electronic Arts, Facebook, Saudi Aramco и других известных и не очень предприятий.

Global Look Press / XinHua / Bruce White / www.imago-images.de

При этом внутри страны Мухаммад бин Салман спонсирует различные смелые инициативы вроде создания саудовской аниме-студии, развития местных стартапов и иных начинаний из области креативной экономики. Также особое значение в перспективных планах королевства приобретают идеи по созданию «умных городов» Neom, The Line и других футуристических проектов.

Тем не менее большое внимание власти государства Персидского залива уделяют именно туристической отрасли. И преображение нефтяной вышки в досуговый комплекс только дополняет кампанию по развитию культурно значимых объектов. Так, в королевстве собираются создать крупнейший в мире город развлечений Киддия, работают над реконструкцией древней столицы королевства в рамках проекта Diriyah Gate и совершенствуют туристическую инфраструктуру долины Аль-Ула.

Saudi Arabia launched ‘The Journey Through Time’ master plan to boost tourism.

Read: https://t.co/ze6luc2haM pic.twitter.com/uCWnZhzqVF — Mashable Middle East (@Mashable_ME) May 4, 2021

В ближайшее десятилетие Эр-Рияд намерен развивать национальную экономику таким образом, чтобы доходы от торговли топливом не были основой благосостояния страны. Эта инициатива должна сделать государство устойчивее к колебаниям нефтяного курса и обеспечить Саудовской Аравии статус регионального лидера.