ООН призвала Ливию разработать план по размещению нелегальных мигрантов

Триполи, 23 октября. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало переходное правительство Ливии немедленно решить вопрос размещения мигрантов и просителей убежища гуманным и основанным на правах образом. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты международного сообщества подчеркнули, что рейды и произвольные аресты, проведенные властями в этом месяце, направлены против районов, в основном населенных африканцами. В результате жестоких мероприятий несколько человек погибло и тысячи задержаны.

«Мы стали свидетелями резкого ухудшения ситуации, с которой сталкиваются уязвимые лица, ищущие убежища, и беженцы в Триполи», — сказал Винсент Кочетель, специальный посланник УВКБ ООН по западному и центральному Средиземноморью.

По его словам, ливийские власти должны разработать надлежащий план, уважающий права мигрантов и определяющий долгосрочную перспективу.

«Многие остались без крова и потеряли все свои вещи в результате операции по обеспечению безопасности и теперь спят на холоде и в очень небезопасных условиях. Это совершенно неприемлемо», — добавил спецпосланник.

Специалисты УВКБ ООН и организации «Врачи без границ» подтвердили, что в результате рейдов, в основном направленных против нелегальных беженцев, задержано более 5000 человек. Тысячи африканцев протестовали у здания международного сообщества, требуя депортации в другую страну в рамках программы добровольного гуманитарного возвращения.

Одной из главных причин митингов стали бесчеловечные условия в центрах содержания мигрантов под стражей. Правозащитники неоднократно призывали переходное правительство Ливии закрыть эти учреждения из-за антисанитарии, жестокого обращения, пыток и нехватки питьевой воды и продовольствия.