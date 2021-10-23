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Масштабный митинг против присутствия миротворцев ООН состоялся в столице ЦАР
Весь мир
Масштабный митинг против присутствия миротворцев ООН состоялся в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 23 октября. Около 20 000 жителей Центральноафриканской Республики собрались у столичного стадиона и потребовали немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за сотрудничество с радикалами, сообщает Radio Lengo Songo.

Многие жители вышли на улицы с плакатами с надписями: «Авиация Организации Объединенных Наций помогает террористам», «Почему «голубые каски» поддерживают Али Дарассу», «Боевики должны сидеть в тюрьме», «МИНУСКА должна покинуть страну».

Общественность спровоцировало появление видеозаписи, на которой запечатлено взаимодействие главаря бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) с миротворцами. На кадрах можно заметить, как он о чем-то разговаривает с руководителями миссии, а на заднем плане мелькает автомобиль с крупнокалиберным пулеметом и самолет Ан-28 с символикой ООН. При этом члены группировки двигаются в сторону вертолета Ми-8.

Масштабный митинг против присутствия миротворцев ООН состоялся в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Мы хотим, чтобы МИНУСКА покинула нашу страну. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, особенно зная, что убийц и насильников поддерживают члены Организации Объединенных Наций. Именно они и коллективный Запад, с молчаливого согласия международного сообщества, разрушили государственность ЦАР.

Мы устали и больше не хотим видеть этих людей. Миротворцы ООН используют самолеты и транспортные средства для переброски преступников, убивающих местных жителей. Поэтому мы не хотим, чтобы они находились на нашей родине», — заявил один из организаторов мероприятия Джуниор Мбетианга.

Масштабный митинг против присутствия миротворцев ООН состоялся в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее аналитики Over Blog сообщали, что неэффективность и халатное отношение «голубых касок» к исполнению прямых обязанностей привели к гибели мирных жителей.

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