Расселение аварийного жилья может замедлиться из-за роста цен на стройматериалы

Москва, 23 октября. Эксперты предположили в комментарии «Российской газете», что перманентный ценовой рост в строительной сфере может негативно сказаться на скорости расселения аварийных домов.

Сейчас расселение объектов, предназначенных под снос, выполняется в плановом порядке, но при сохранении длительной тенденции подорожания строительных материалов, темпы сноса могут начать замедляться.

Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ подчеркивают, что в настоящее время расселение россиян из непригодной для проживания недвижимости реализуется с опережением установленного графика. В начале октября план проекта был перевыполнен на 70%. Так, с 2019 года властям удалось расселить 229,7 тыс. человек, которые ранее жили на территории в 3,84 млн квадратных метров.

Единственной угрозой для эффективного осуществления данной стратегии в будущем является повышение цен на строительные материалы, о чем ранее заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин. Аналогичного мнения придерживается и глава ГК Sky Group Владимир Литвинов. Известно, что с начала 2021 года стройматериалы подскочили в цене примерно на четверть.

«Если раньше под двадцатиэтажку нужно было расселить два барака, то сейчас стоимость такого же расселения равна уже трем баракам в ценах 2019 года», — отмечает предприниматель.

Определенные финансовые средства предлагается взять из Фонда национального благосостояния, чтобы вложить их в строительство наемного жилья для расселенных из аварийных объектов граждан. Соответствующую инициативу озвучил первый заместитель гендиректора Фонда содействия развитию ЖКХ Олег Рурин.