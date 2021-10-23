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Адмирал ВМС США Лешер: американские моряки не готовы к ликвидации пожаров в портах
Армия
Адмирал ВМС США Лешер: американские моряки не готовы к ликвидации пожаров в портах
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 октября. Американские военные моряки не обладают навыкам борьбы за живучесть собственных кораблей при их нахождении в портах – в частности, при возникновении пожаров на борту. Об этом заявил замначальника военно-морских операций ВМС США Билл Лешер.

Адмирал Лешер сообщил журналистам, что командование американского военного флота решило создать специальный надзорный совет «Обучение действию», который займется повышением уровня противопожарной подготовки экипажей ВМС США.

«Наши корабли соответствуют высоким стандартам пожаротушения на море, но когда они переходят на этап технического обслуживания, они сталкиваются с различными опасностями и проблемами», — объяснил Лешер мотивацию создания надзорного совета.

Адмирал напомнил о крупном пожаре на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard, который привел к списанию данного УДК и его разделке на металл. По данным руководства ВМС США, из 15 последних возгораний на кораблях американского флота 13 произошли в доках или возле пирсов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил причины полного провала провокации эсминца USS Chafee вблизи Владивостока.

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