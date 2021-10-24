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США согласились поставить Турции истребители F-16
Весь мир
США согласились поставить Турции истребители F-16
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Великобритания возможно приобретет турецкие БПЛА

Англия рассматривает вопрос приобретения турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

«Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», — заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он напомнил, что глава обороны Великобритании Бен Уоллес ранее называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в современных войнах.

Израиль

В Израиле начались международные учения Blue Flag 2021

На юге Израиля 17 октября стартовали международные учения ВВС — Blue Flag 2021. В них принимают участие военно-воздушные силы семи стран.

Помимо самого Израиля — это Италия, Греция, США, Польша, Франция, Индия и Германия.

Учения проходят в пустыне Негев и завершатся 28 октября. В этом году они будут сосредоточены на интеграции самолетов 4 и 5 поколений.

Индия

Модернизация истребителей Mirage 2000

Программа модернизации 51 многоцелевого истребителя Mirage 2000Н ВВС Индии до стандарта Mirage 2000-5 отстает от первоначально согласованного графика почти на три года.

На текущий момент модернизированы до стандарта Mirage-2000-5 только 25 самолетов в рамках соглашения стоимостью 2,33 млрд долларов, заключенного в 2011 году индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Dassault Aviation, Thales и MBDA.

В соответствии с условиями соглашения, два Mirage 2000Н, модернизированные Dassault Aviation во Франции, были переданы ВВС Индии в 2015 году. Остальные 49 самолетов планировалось улучшить на предприятии HAL в Бангалоре к концу 2021 года.

Тем не менее, по информации представителей отрасли, модернизация затянулась из-за задержек с поставкой HAL отремонтированных ТРДД M53-5 компании Snecma и других компонентов истребителей, а также из-за нерегулярных отчетов ВВС Индии об эффективности эксплуатации двух первых самолетов с новыми интегрированными системами.

Более того, катастрофа модернизированного Mirage 2000Н в феврале 2019 года и пандемия коронавируса COVID-19 еще больше задержали выполнение программы.

Истребитель ВВС Индии потерпел крушение

Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии разбился утром 21 октября в штате Мадхья-Прадеш из-за технической неисправности. Летчик благополучно катапультировался, но получил травмы. Об их степени тяжести не сообщается.

Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Для расследования аварии создана специальная комиссия, которая установит конкретные причины происшествия.

Россия

Корпоративный центр дивизиона транспортной авиации ОАК объединяется с авиационными заводами

ПАО «ОАК» продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

Как ранее сообщалось, к головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК — ПАО «Ил» — присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева».

К ПАО «Ил» также присоединяются АО «Ил-Ресурс» и АО «ОАК-ТС». Такие решения были приняты в июне 2021 года на собраниях акционеров данных обществ. Заявления о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ будут направлены в Федеральную налоговую службу до конца октября.

Согласно ранее принятым решениям совета директоров ПАО «Ил», у общества в Ульяновске будет «Филиал ПАО «Ил» — Авиастар», в Жуковском — «Филиал ПАО «Ил» в г. Жуковском им. В. М. Мясищева», в Воронеже — «Филиал ПАО «Ил» — ВАСО».

Как сказал первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой, объединение предприятий дивизиона призвано упростить управление программами транспортной авиации, повысить эффективность работы дивизиона в целом и существенно снизить управленческие издержки.

«Более тесное взаимодействие между КБ, опытным производством, серийными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуковском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшовный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а также расширить возможности опытного производства для того, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом профильные компетенции, направления производственной и конструкторской деятельности объединяемых предприятий, а также социальные гарантии для работников сохраняются», — подчеркнул он.

Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжают развиваться.

Напомним, в июле 2020 года, по решению собрания акционеров ПАО «Ил», полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО «Ил» были переданы в ПАО «ОАК».

В рамках корпоративной трансформации в ОАК ранее также были переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО «Компания «Сухой» и центра дивизиона стратегической авиации ПАО «Туполев».

Ремонт аэрофинишеров НИТКА

Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА в крымских Саках, который является копией палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», отремонтируют в 2022 году. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

Заключение контракта и завершение работ по подготовке конструкторской документации планируется к концу ноября. После их выполнения срок службы тормозных машин на комплексе НИТКА в Саках будет продлен на 10-15 лет. Вплоть до настоящего времени при подготовке аппарата к приему самолетов палубной авиации ресурс тормозных машин продлевался отдельными решениями.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Турция

Турция готовится к поставке новой партии американских F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале взаимодействия по поставкам F-16 из США.

«Начались технические работы. Мы отслеживаем этот процесс. Усиление Турции также означает усиление обороны НАТО», — сказал он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 октября, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству F-35.

В свою очередь 18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщал, что Анкара может закупить российские Cу-35 и Су-57.

«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация. — Прим. Ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал он.

Видимо, данное заявление окончательно привело Турцию и США к заключению сделки, а Россию отодвинуло от очередного рынка сбыта для своих истребителей.

Первый БПЛА Aksungur поставлен в ВМС Турции

ВМС Турции получили первый беспилотный летательный аппарат TAI Aksungur. После серии испытаний 20 октября он был торжественно передан в войска.

TAI Aksungur является разведывательно-ударным беспилотником. Он может нести полезную нагрузку до 750 кг и оставаться в воздухе до 50 часов.

Филиппины

Филиппины планируют купить тяжелые вертолеты

Как сказал представитель филиппинских ВВС, сейчас рассматривается возможность приобретения тяжелых вертолетов в рамках усилий по увеличению своего вертолетного парка. Сам вопрос пока что находится в стадии проработки техническими группами.

Одним из рассматриваемых вариантов является CH-47 Chinook. Однако не стоит забывать, что по международной классификации вертолеты Ми-8/17 также относятся к тяжелому классу, а планы по закупке Ми-17 президент страны озвучивал неоднократно.

Южная Корея

Israel Aerospace Industries передаст Республике Корея технологии производства барражирующих боеприпасов

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) 20 октября подписали меморандум о взаимопонимании в рамках программы разработки и производства барражирующих боеприпасов.

Соглашение было заключено в рамках Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки ADEX 2021, которая проходила с 19 по 23 октября на авиабазе в Соннаме (к югу от Сеула).

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу IAI Худи Лахава:

«В рамках меморандума IAI расширит сотрудничество с одной из ведущих южнокорейских компаний и поделится своими технологиями в данной области, проверенными в боевых условиях».

Исполнительный вице-президент и глава будущего бизнес-подразделения KAI по барражирующим боеприпасам Чан Хон-хан заявил о намерениях компании занять лидирующие позиции в мире в области разработки барражирующих боеприпасов нового поколения.

Южнокорейской стороне будут переданы технологии, использованные при разработке барражирующих боеприпасов HARPY и HAROP.

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