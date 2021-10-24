США согласились поставить Турции истребители F-16

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Великобритания возможно приобретет турецкие БПЛА

Англия рассматривает вопрос приобретения турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

«Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», — заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он напомнил, что глава обороны Великобритании Бен Уоллес ранее называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в современных войнах.

Израиль

В Израиле начались международные учения Blue Flag 2021

На юге Израиля 17 октября стартовали международные учения ВВС — Blue Flag 2021. В них принимают участие военно-воздушные силы семи стран.

The international "Blue Flag" exercise led by the Israeli Air Force with the participation of seven air forces officially commenced.



Watch the glimpses of jets participating in Blue Flag 2021, the largest multinational aerial exercise ever to take place in Israel. @proshillong pic.twitter.com/3Ru20rYpY1 — DD India (@DDIndialive) October 20, 2021

Помимо самого Израиля — это Италия, Греция, США, Польша, Франция, Индия и Германия.

Учения проходят в пустыне Негев и завершатся 28 октября. В этом году они будут сосредоточены на интеграции самолетов 4 и 5 поколений.

Индия

Модернизация истребителей Mirage 2000

Программа модернизации 51 многоцелевого истребителя Mirage 2000Н ВВС Индии до стандарта Mirage 2000-5 отстает от первоначально согласованного графика почти на три года.

На текущий момент модернизированы до стандарта Mirage-2000-5 только 25 самолетов в рамках соглашения стоимостью 2,33 млрд долларов, заключенного в 2011 году индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Dassault Aviation, Thales и MBDA.

В соответствии с условиями соглашения, два Mirage 2000Н, модернизированные Dassault Aviation во Франции, были переданы ВВС Индии в 2015 году. Остальные 49 самолетов планировалось улучшить на предприятии HAL в Бангалоре к концу 2021 года.

Тем не менее, по информации представителей отрасли, модернизация затянулась из-за задержек с поставкой HAL отремонтированных ТРДД M53-5 компании Snecma и других компонентов истребителей, а также из-за нерегулярных отчетов ВВС Индии об эффективности эксплуатации двух первых самолетов с новыми интегрированными системами.

Более того, катастрофа модернизированного Mirage 2000Н в феврале 2019 года и пандемия коронавируса COVID-19 еще больше задержали выполнение программы.

Истребитель ВВС Индии потерпел крушение

Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии разбился утром 21 октября в штате Мадхья-Прадеш из-за технической неисправности. Летчик благополучно катапультировался, но получил травмы. Об их степени тяжести не сообщается.

The #IndianAirForce Dassault Mirage 2000 fighter crashed this morning in state of Madhya Pradesh in central #India due to a technical malfunction. Local media reports that pilot ejected safely but was injured.

It can be assumed that he was assigned to 7th Sqn of based in Gwalior pic.twitter.com/SSPQxuyfTi — Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) October 22, 2021

Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Для расследования аварии создана специальная комиссия, которая установит конкретные причины происшествия.

Россия

Корпоративный центр дивизиона транспортной авиации ОАК объединяется с авиационными заводами

ПАО «ОАК» продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

Как ранее сообщалось, к головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК — ПАО «Ил» — присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева».

К ПАО «Ил» также присоединяются АО «Ил-Ресурс» и АО «ОАК-ТС». Такие решения были приняты в июне 2021 года на собраниях акционеров данных обществ. Заявления о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ будут направлены в Федеральную налоговую службу до конца октября.

Согласно ранее принятым решениям совета директоров ПАО «Ил», у общества в Ульяновске будет «Филиал ПАО «Ил» — Авиастар», в Жуковском — «Филиал ПАО «Ил» в г. Жуковском им. В. М. Мясищева», в Воронеже — «Филиал ПАО «Ил» — ВАСО».

К головной компании дивизиона транспортной авиации #ОАК - ПАО «Ил» - присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: «Авиастар-СП», ВАСО, ЭМЗ им. В.М. Мясищева https://t.co/Upg8Hz8jsd — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) October 19, 2021

Как сказал первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой, объединение предприятий дивизиона призвано упростить управление программами транспортной авиации, повысить эффективность работы дивизиона в целом и существенно снизить управленческие издержки.

«Более тесное взаимодействие между КБ, опытным производством, серийными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуковском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшовный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а также расширить возможности опытного производства для того, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом профильные компетенции, направления производственной и конструкторской деятельности объединяемых предприятий, а также социальные гарантии для работников сохраняются», — подчеркнул он.

Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжают развиваться.

Напомним, в июле 2020 года, по решению собрания акционеров ПАО «Ил», полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО «Ил» были переданы в ПАО «ОАК».

В рамках корпоративной трансформации в ОАК ранее также были переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО «Компания «Сухой» и центра дивизиона стратегической авиации ПАО «Туполев».

Ремонт аэрофинишеров НИТКА

Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА в крымских Саках, который является копией палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», отремонтируют в 2022 году. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

https://t.co/Qt42iOqyQS

Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА на аэродроме Саки в Крыму отремонтируют в 2022 году. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.#navy #вмф pic.twitter.com/28BLWLsciC — Новости ВМФ (@flotcom) October 18, 2021

Заключение контракта и завершение работ по подготовке конструкторской документации планируется к концу ноября. После их выполнения срок службы тормозных машин на комплексе НИТКА в Саках будет продлен на 10-15 лет. Вплоть до настоящего времени при подготовке аппарата к приему самолетов палубной авиации ресурс тормозных машин продлевался отдельными решениями.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Турция

Турция готовится к поставке новой партии американских F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале взаимодействия по поставкам F-16 из США.

Turkey begins procedure to acquire F-16 fighter jets from US, defence minister sayshttps://t.co/x8Pt3Eppaz — Sputnik (@SputnikInt) October 23, 2021

«Начались технические работы. Мы отслеживаем этот процесс. Усиление Турции также означает усиление обороны НАТО», — сказал он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 октября, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству F-35.

В свою очередь 18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщал, что Анкара может закупить российские Cу-35 и Су-57.

Турция по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей F-16, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. pic.twitter.com/B0J1GreurZ — TRT на русском (@TRTRussian) October 18, 2021

«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация. — Прим. Ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал он.

Видимо, данное заявление окончательно привело Турцию и США к заключению сделки, а Россию отодвинуло от очередного рынка сбыта для своих истребителей.

Первый БПЛА Aksungur поставлен в ВМС Турции

ВМС Турции получили первый беспилотный летательный аппарат TAI Aksungur. После серии испытаний 20 октября он был торжественно передан в войска.

Компания TUSAŞ поставила первую партию ударных беспилотников Aksungur командованию ВМС Турецкой Республики#Турция #БПЛАhttps://t.co/TWBHGrPvcC — TRT на русском (@TRTRussian) October 21, 2021

TAI Aksungur является разведывательно-ударным беспилотником. Он может нести полезную нагрузку до 750 кг и оставаться в воздухе до 50 часов.

Филиппины

Филиппины планируют купить тяжелые вертолеты

Как сказал представитель филиппинских ВВС, сейчас рассматривается возможность приобретения тяжелых вертолетов в рамках усилий по увеличению своего вертолетного парка. Сам вопрос пока что находится в стадии проработки техническими группами.

Philippines Air Force eyes acquisition of heavy-lift choppers https://t.co/V6b9ircZun — Matthew Borie (@avsec_pro) October 19, 2021

Одним из рассматриваемых вариантов является CH-47 Chinook. Однако не стоит забывать, что по международной классификации вертолеты Ми-8/17 также относятся к тяжелому классу, а планы по закупке Ми-17 президент страны озвучивал неоднократно.

Южная Корея

Israel Aerospace Industries передаст Республике Корея технологии производства барражирующих боеприпасов

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) 20 октября подписали меморандум о взаимопонимании в рамках программы разработки и производства барражирующих боеприпасов.

Соглашение было заключено в рамках Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки ADEX 2021, которая проходила с 19 по 23 октября на авиабазе в Соннаме (к югу от Сеула).

A new cooperation agreement has been signed????????????????



IAI is excited to share that we signed an MOU with KAI on a Loitering Munitions Program, to secure a new concept weapons system that will maximize the effectiveness of Suppression and Destruction of Enermy Air Defenses (SEAD&DEAD) pic.twitter.com/hWqxHigVgx — Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) October 20, 2021

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу IAI Худи Лахава:

«В рамках меморандума IAI расширит сотрудничество с одной из ведущих южнокорейских компаний и поделится своими технологиями в данной области, проверенными в боевых условиях».

Исполнительный вице-президент и глава будущего бизнес-подразделения KAI по барражирующим боеприпасам Чан Хон-хан заявил о намерениях компании занять лидирующие позиции в мире в области разработки барражирующих боеприпасов нового поколения.

Южнокорейской стороне будут переданы технологии, использованные при разработке барражирующих боеприпасов HARPY и HAROP.

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