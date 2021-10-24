США согласились поставить Турции истребители F-16

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.
Великобритания
Великобритания возможно приобретет турецкие БПЛА
Англия рассматривает вопрос приобретения турецких беспилотников Bayraktar и Anka.
«Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», — заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
UK interested in buying Turkish Akinci drone #Turkey #Ankara #UK #BayraktarTB2 #Drones https://t.co/ulGRJjsBlp— Global Defense Corp (@GlobalDefCorp) October 18, 2021
Он напомнил, что глава обороны Великобритании Бен Уоллес ранее называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в современных войнах.
Израиль
В Израиле начались международные учения Blue Flag 2021
На юге Израиля 17 октября стартовали международные учения ВВС — Blue Flag 2021. В них принимают участие военно-воздушные силы семи стран.
The international "Blue Flag" exercise led by the Israeli Air Force with the participation of seven air forces officially commenced.— DD India (@DDIndialive) October 20, 2021
Watch the glimpses of jets participating in Blue Flag 2021, the largest multinational aerial exercise ever to take place in Israel. @proshillong pic.twitter.com/3Ru20rYpY1
Помимо самого Израиля — это Италия, Греция, США, Польша, Франция, Индия и Германия.
Учения проходят в пустыне Негев и завершатся 28 октября. В этом году они будут сосредоточены на интеграции самолетов 4 и 5 поколений.
Индия
Модернизация истребителей Mirage 2000
Программа модернизации 51 многоцелевого истребителя Mirage 2000Н ВВС Индии до стандарта Mirage 2000-5 отстает от первоначально согласованного графика почти на три года.
На текущий момент модернизированы до стандарта Mirage-2000-5 только 25 самолетов в рамках соглашения стоимостью 2,33 млрд долларов, заключенного в 2011 году индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Dassault Aviation, Thales и MBDA.
#Indian Air Force's #Mirage 2000H upgrade programme delayedhttps://t.co/bn6BxPtGpq pic.twitter.com/jNxM5BdIkN— MIRAGEC14 (@JMESPARCIA) October 12, 2021
В соответствии с условиями соглашения, два Mirage 2000Н, модернизированные Dassault Aviation во Франции, были переданы ВВС Индии в 2015 году. Остальные 49 самолетов планировалось улучшить на предприятии HAL в Бангалоре к концу 2021 года.
Тем не менее, по информации представителей отрасли, модернизация затянулась из-за задержек с поставкой HAL отремонтированных ТРДД M53-5 компании Snecma и других компонентов истребителей, а также из-за нерегулярных отчетов ВВС Индии об эффективности эксплуатации двух первых самолетов с новыми интегрированными системами.
Более того, катастрофа модернизированного Mirage 2000Н в феврале 2019 года и пандемия коронавируса COVID-19 еще больше задержали выполнение программы.
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение
Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии разбился утром 21 октября в штате Мадхья-Прадеш из-за технической неисправности. Летчик благополучно катапультировался, но получил травмы. Об их степени тяжести не сообщается.
The #IndianAirForce Dassault Mirage 2000 fighter crashed this morning in state of Madhya Pradesh in central #India due to a technical malfunction. Local media reports that pilot ejected safely but was injured.— Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) October 22, 2021
It can be assumed that he was assigned to 7th Sqn of based in Gwalior pic.twitter.com/SSPQxuyfTi
Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Для расследования аварии создана специальная комиссия, которая установит конкретные причины происшествия.
Россия
Корпоративный центр дивизиона транспортной авиации ОАК объединяется с авиационными заводами
ПАО «ОАК» продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.
Как ранее сообщалось, к головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК — ПАО «Ил» — присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева».
К ПАО «Ил» также присоединяются АО «Ил-Ресурс» и АО «ОАК-ТС». Такие решения были приняты в июне 2021 года на собраниях акционеров данных обществ. Заявления о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ будут направлены в Федеральную налоговую службу до конца октября.
Согласно ранее принятым решениям совета директоров ПАО «Ил», у общества в Ульяновске будет «Филиал ПАО «Ил» — Авиастар», в Жуковском — «Филиал ПАО «Ил» в г. Жуковском им. В. М. Мясищева», в Воронеже — «Филиал ПАО «Ил» — ВАСО».
К головной компании дивизиона транспортной авиации #ОАК - ПАО «Ил» - присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: «Авиастар-СП», ВАСО, ЭМЗ им. В.М. Мясищева https://t.co/Upg8Hz8jsd— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) October 19, 2021
Как сказал первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой, объединение предприятий дивизиона призвано упростить управление программами транспортной авиации, повысить эффективность работы дивизиона в целом и существенно снизить управленческие издержки.
«Более тесное взаимодействие между КБ, опытным производством, серийными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуковском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшовный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а также расширить возможности опытного производства для того, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом профильные компетенции, направления производственной и конструкторской деятельности объединяемых предприятий, а также социальные гарантии для работников сохраняются», — подчеркнул он.
Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжают развиваться.
Напомним, в июле 2020 года, по решению собрания акционеров ПАО «Ил», полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО «Ил» были переданы в ПАО «ОАК».
В рамках корпоративной трансформации в ОАК ранее также были переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО «Компания «Сухой» и центра дивизиона стратегической авиации ПАО «Туполев».
Ремонт аэрофинишеров НИТКА
Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА в крымских Саках, который является копией палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», отремонтируют в 2022 году. Об этом СМИ сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.
https://t.co/Qt42iOqyQS— Новости ВМФ (@flotcom) October 18, 2021
Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА на аэродроме Саки в Крыму отремонтируют в 2022 году. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.#navy #вмф pic.twitter.com/28BLWLsciC
Заключение контракта и завершение работ по подготовке конструкторской документации планируется к концу ноября. После их выполнения срок службы тормозных машин на комплексе НИТКА в Саках будет продлен на 10-15 лет. Вплоть до настоящего времени при подготовке аппарата к приему самолетов палубной авиации ресурс тормозных машин продлевался отдельными решениями.
Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.
Турция
Турция готовится к поставке новой партии американских F-16
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале взаимодействия по поставкам F-16 из США.
Turkey begins procedure to acquire F-16 fighter jets from US, defence minister sayshttps://t.co/x8Pt3Eppaz— Sputnik (@SputnikInt) October 23, 2021
«Начались технические работы. Мы отслеживаем этот процесс. Усиление Турции также означает усиление обороны НАТО», — сказал он.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 октября, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству F-35.
В свою очередь 18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщал, что Анкара может закупить российские Cу-35 и Су-57.
Турция по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей F-16, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. pic.twitter.com/B0J1GreurZ— TRT на русском (@TRTRussian) October 18, 2021
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация. — Прим. Ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал он.
Видимо, данное заявление окончательно привело Турцию и США к заключению сделки, а Россию отодвинуло от очередного рынка сбыта для своих истребителей.
Первый БПЛА Aksungur поставлен в ВМС Турции
ВМС Турции получили первый беспилотный летательный аппарат TAI Aksungur. После серии испытаний 20 октября он был торжественно передан в войска.
Компания TUSAŞ поставила первую партию ударных беспилотников Aksungur командованию ВМС Турецкой Республики#Турция #БПЛАhttps://t.co/TWBHGrPvcC— TRT на русском (@TRTRussian) October 21, 2021
TAI Aksungur является разведывательно-ударным беспилотником. Он может нести полезную нагрузку до 750 кг и оставаться в воздухе до 50 часов.
Филиппины
Филиппины планируют купить тяжелые вертолеты
Как сказал представитель филиппинских ВВС, сейчас рассматривается возможность приобретения тяжелых вертолетов в рамках усилий по увеличению своего вертолетного парка. Сам вопрос пока что находится в стадии проработки техническими группами.
Philippines Air Force eyes acquisition of heavy-lift choppers https://t.co/V6b9ircZun— Matthew Borie (@avsec_pro) October 19, 2021
Одним из рассматриваемых вариантов является CH-47 Chinook. Однако не стоит забывать, что по международной классификации вертолеты Ми-8/17 также относятся к тяжелому классу, а планы по закупке Ми-17 президент страны озвучивал неоднократно.
Южная Корея
Israel Aerospace Industries передаст Республике Корея технологии производства барражирующих боеприпасов
Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) 20 октября подписали меморандум о взаимопонимании в рамках программы разработки и производства барражирующих боеприпасов.
Соглашение было заключено в рамках Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки ADEX 2021, которая проходила с 19 по 23 октября на авиабазе в Соннаме (к югу от Сеула).
A new cooperation agreement has been signed????????????????— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) October 20, 2021
IAI is excited to share that we signed an MOU with KAI on a Loitering Munitions Program, to secure a new concept weapons system that will maximize the effectiveness of Suppression and Destruction of Enermy Air Defenses (SEAD&DEAD) pic.twitter.com/hWqxHigVgx
По словам исполнительного вице-президента по маркетингу IAI Худи Лахава:
«В рамках меморандума IAI расширит сотрудничество с одной из ведущих южнокорейских компаний и поделится своими технологиями в данной области, проверенными в боевых условиях».
Исполнительный вице-президент и глава будущего бизнес-подразделения KAI по барражирующим боеприпасам Чан Хон-хан заявил о намерениях компании занять лидирующие позиции в мире в области разработки барражирующих боеприпасов нового поколения.
Южнокорейской стороне будут переданы технологии, использованные при разработке барражирующих боеприпасов HARPY и HAROP.
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