Ndjoni Sango: Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за сотрудничество с боевиками

Банги, 23 октября. В столице страны состоялся круглый стол, на котором члены общественной организации «Центральноафриканская синергия» осудили миротворцев ООН за сотрудничество с боевиками, их отказ от сопровождения гражданских конвоев и подняли тему финансирования радикалов из «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы французским концерном Castel Group.

Главным докладчиком выступил доктор политических наук Эулоге Доктрове Кои, помимо него в мероприятии приняли участие восемь влиятельных активистов.

«"Центральноафриканская синергия" ставит под сомнение легитимность присутствия членов многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в стране и обращается к правительству с просьбой вывести миротворческий контингент. Сотрудничество международной организации с лидерами боевиков продолжает вызывать озабоченность у народа», — отметил эксперт.

В качестве доказательства общественники привели недавно опубликованную видеозапись, на которой запечатлено взаимодействие главаря радикалов UPC Али Дарассы с руководителями МИНУСКА. При этом Кои заявил, что участники круглого стола категорически отвергают любые попытки «голубых касок» привлечь лидера бандформирования к готовящемуся национальному диалогу.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

«Мы на 100% поддерживаем усилия президента Фостен-Арканжа Туадера в деле установления мира и стабильности. Однако нельзя допускать к инициативе человека, который убивал и насиловал жителей республики. Это недопустимо, особенно по отношению к семьям жертв. Как нам потом смотреть им в глаза?» — задается вопросом аналитик.

Члены «Центральноафриканской синергии» также напомнили, что Али Дарассу и его людей спонсировал французский алкогольный концерн Castel Group, а значит не обошлось без вмешательства со стороны коллективного Запада. Ранее камерунский водитель, попавший в засаду боевиков, осудил бездействие сотрудников МИНУСКА, которое приводит к убийствам и грабежам гражданских лиц.