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Русский Халк отбуксировал 14-тонный КамАЗ с водой и надул до разрыва две грелки
Общество
Русский Халк отбуксировал 14-тонный КамАЗ с водой и надул до разрыва две грелки
ТАСС  /  Алеев Егор

Москва, 23 октября. Рекордсмен по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян, который известен под прозвищем Русский Халк, установил новый мировой рекорд 23 октября. Ему удалось отбуксировать пожарный КамАЗ с водой, общий вес которого превысил 14 тонн.

Рекорд Русского Халка зафиксировали на базе спасательного центра МЧС в подмосковном Ногинске. О достижении Агаджаняна сообщил РИА Новости президент российской федерации силового экстрима и главный тренер национальной сборной по силовому экстриму Василий Грищенко.

По словам главы федерации, рекордсмен отбуксировал КамАЗ, который весил 14,3 тонны, на 19 метров за 1,27 минуты. Таким образом Агаджанян установил рекорд России по буксировке без специальных приспособлений.

«Помимо этого, во время буксировки пожарной машины атлет надул до разрыва две медицинские грелки подряд», — подчеркнул Грищенко.

Ранее стало известно о планах Агаджаняна сдвинуть автопоезд весом более 50 тонн. Русский Халк хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса благодаря этому достижению.

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мировой рекорд Агаджанян русский халк
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