Ремонт сгоревшей птицефабрики в Бийске обойдется «Черкизово» в 1 млрд рублей

Бийск, 23 октября. Руководство компании «Черкизово» направило на восстановление пострадавшей после пожара птицефабрики «Алтайский бройлер» около 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

ЧП на производстве в Бийске случилось в начале июля 2021 года. В результате происшествия вспыхнула кровля одного из цехов, где производилась обработка готовой продукции. Пламя распространилось на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Строители в течение трех месяцев проводили восстановительные работы на предприятии, которое до сих пор не работает в полном объеме.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев пояснил, что компания выделила на реконструкцию фабрики примерно 1 млрд рублей. Пока мощность учреждения достигает отметки в 4 тыс. голов птицы в час. Он высказал предположение, что через несколько месяцев они смогут вернуться к прежней скорости работы.

После завершения ремонта организация намерена приступить к реализации других инвестиционных проектов. Их стоимость достигает отметки в 10 млрд рублей. «Черкизово» собирается запустить в Алтайском крае проекты, которые будут направлены на растениеводство и свиноводство.

Компания ранее обратилась к Минсельхозу, рассказав о нехватке кадров. Руководители «Черкизово» готовы предоставить специалистам повышенную заработную плату в обмен на снижение обязательных выплат в пользу государства по пенсионному и медицинскому страхованию рабочих.