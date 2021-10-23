Суданские лидеры договорились о роспуске Суверенного совета и кабинета министров

Хартум, 23 октября. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер-министр Абдалла Хамдок договорились распустить верховные институты власти, сообщил губернатор региона Дарфура Минни Арко Минави.

Это случилось в ходе закрытого совещания, прошедшего в субботу вечером на фоне серии демонстраций и протестов, вспыхнувших в нескольких городах страны. Суданцы пять дней подряд выходили на массовые шествия, устав от продолжительного политического и экономического кризиса.

По словам чиновника, оба лидера согласились распустить возглавляемые ими органы — Суверенный совет и Совет министров, регулирующие переходный период в государстве. Однако в настоящее время существуют споры вокруг конкретных мер реализации данного решения. По словам Минави, политики провели несколько встреч, прежде чем пришли к такому консенсусу.

«В то время как Хамдок считает, что этот шаг требует отсрочки и процедурного контроля, Аль-Бурхан настаивает на ускорении ради быстрейшего выхода из политического тупика», — добавил губернатор Дарфура.

Напряженность между военным и гражданским компонентами переходной власти обострилась из-за критики со стороны армейского руководства в адрес кабинета министров на фоне предотвращения попытки государственного переворота 21 сентября. Ранее премьер Судана Абдалла Хамдок обнародовал дорожную карту, которая, по его словам, поможет положить конец «худшему и самому опасному» политическому кризису.

С 21 августа 2019 года страна переживает 53-месячный переходный период, который должен закончиться выборами в начале 2024-го. В течение этого срока власть поделена между армией, гражданскими силами и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение с правительством 3 октября 2020 года.