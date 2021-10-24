Глава дипломатии США приехал в Колумбию на миграционный саммит Латинской Америки

Региональный саммит, посвященный миграционному кризису в Западном полушарии, состоялся в ходе первого официального визита в Колумбию государственного секретаря США Энтони Блинкена. Вице-президент и глава МИД южноамериканского государства Марта Люсия Рамирес возглавила министерскую конференцию о миграции во дворце Сан-Карлос с целью «поспособствовать упорядоченной, безопасной, регулярной мобильности мигрантов в регионе».

Во встрече приняли участие Чили, Перу, Эквадор, Бразилия, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская Республика, Гватемала, Мексика, США и Канада. Из числа участников по политическим соображениям оказалась исключена Венесуэла — несмотря на то, что с ухудшением экономического положения из-за санкций США в последние годы она стала источником наиболее крупной миграционной волны в Южной Америке.

#EEUU | La visita de @SecBlinken a Colombia tiene como fin adoptar enfoques integrales frente a migración irregular, trata de personas y lavado de activos en el continente. https://t.co/ad4CHVbF0T — Diario Las Américas (@DLasAmericas) October 21, 2021

За последние три года потоки миграции на север континента существенно усилились. Одной из основных причин массового передвижения людей стал «глубокий многогранный кризис в Венесуэле, который особенно повлиял на южноамериканские страны», отмечают СМИ. Еще одним источником кризиса, хоть и в меньшей степени, стали бедствия в Гаити и социально-экономические трудности в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, что привело к образованию больших групп беженцев, направляющихся к северу континента.

Цель саммита была определена как «принятие скоординированных действий для эффективной борьбы с последствиями и причинами существующей ситуации для мигрантов и населения принимающих их стран, а также для выработки общей стратегии развития, в рамках которой государства региона вместе смело смотрят в будущее».

???? #EEUU y #Colombia organizan una cumbre de cancilleres de América para abordar la migración irregular regional que ha desbordado a los gobiernos. «Merece un enfoque integral»: el análisis de @MichaelShifter, presidente @The_Dialogue

???? En @CPoderNTN24 9pmET @NTN24 pic.twitter.com/5GtnZ33aD5 — Gustau Alegret (@GustauAlegret) October 20, 2021

Глобальный ответ

«Как и все глобальные проблемы, масштабная миграция требует глобального, многостороннего, многоуровневого и многосекторального подхода к решению проблемы. Эта региональная конференция ставит своей целью немедленно затормозить постоянный поток мигрантов на север и одновременно заложить основу для выработки комплексных и структурных мер, которые окончательно разрешат данный вопрос», — отметила Рамирес.

Перед лицом трудностей, которые переживают тысячи беженцев, вице-президент обратила внимание международного сообщества на необходимость «урегулирования кризиса на основе солидарности».

Grateful to Colombia for the warmth and hospitality. As allies and friends, we work together on important issues such as migration, the climate crisis, democracy, and more. I look forward to our continued partnership. #UnidosConColombia pic.twitter.com/CacP0Snowl — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 22, 2021

«Некоторые пережили душераздирающие и крайне болезненные ситуации, из-за чего мы должны опираться на основополагающий принцип, который Правительство Колумбии продвигало с самого зарождений этого феномена, — принцип гуманности», — подчеркнула Марта Люсия Рамирес.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в ходе встречи, что необходимо разрешать проблему миграции на основе принципа братства.

«Мы не можем дать ксенофобии или призывам к сопротивлению и безразличию охватить политическую дискуссию. Мы понимаем, что регион переживает период сильной поляризации, однако именно в этот момент объединенная Латинская Америка должна показать миру, на что она способна в вопросе координации перед лицом крупнейшего кризиса такого характера за всю нашу историю», — отметил Дуке.

Министр иностранных дел Колумбии подчеркнула, что дополнительным фактором, который делает нынешнюю ситуацию более сложной, является пандемия коронавируса, которая особенно ударил по странам Латинской Америки, вызвав огромные трудности и бюджетные расходы для правительств региона при оказании помощи населению и мигрантам.

#NoticiasVPItv | #EmisiónCentral | La vicepresidenta colombiana, Martha Lucía Ramírez, pidió a los países vecinos coordinar esfuerzos para la atención de los migrantes en la región.



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Беженцы в Колумбии

Одной из причин, почему Колумбия была выбрана в качестве места проведения саммита, является то, что страна существенно пострадала от обоих потоков миграции из-за своего географического положения. Регион Ураба в колумбийской Антьокии является транзитной зоной для латиноамериканских мигрантов, а также для граждан африканских и азиатских государств, которые пересекают джунгли Дарьена и Центральную Америку, чтобы попасть в США.

В сентябре 2021 года страна столкнулась с сильным гуманитарным кризисом, вызванным тяжелой ситуацией в сфере миграции. Около 14 тысяч мигрантов, преимущественно уроженцев Гаити, направляющихся в США, застряли в маленьком колумбийском прибрежном городке Некокли, расположенном недалеко от границы Панамы. Тысячи мигрантов ожидали своей очереди на въезд в Панаму, куда их переправляют на лодках через залив Ураба. Оттуда контрабандисты проводят группы людей сквозь опасные джунгли Дарьена в сторону США.

Los migrantes en su mayoría provenientes de #Haití, #Venezuela #Cuba siguen esperando en #Necoclí tener cupo en una embarcación para seguir su tránsito por #Panamá. Esta aglomeración ha causado problemas de todo orden. Columna del Defensor Carlos Camargo. https://t.co/myd6wm9aYQ — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 17, 2021

В сентябре 2021 года после снятия ограничений из-за COVID-19 количество беженцев из Гаити, Кубы и других стран резко увеличилось. В маленький Некокли стали ежедневно прибывать около 1000 человек, которые устанавливали на пляже временные палатки в ожидании лодок. К концу сентября количество мигрантов в Некокли достигло 30 тысяч.

Власти колумбийского городка, столкнувшиеся с чрезвычайно большой нагрузкой, испытывали трудности в оказании медицинской и продовольственной помощи всем нуждающимся.

Estas son las condiciones de miles de migrantes en Necoclí. Estamos leyendo sus comentarios con el numeral #VanessaLosMigrantesSon ¿Para ustedes qué son? pic.twitter.com/jab0barH5t — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) October 14, 2021

Венесуэльские мигранты

Одновременно Правительство Колумбии является основным реципиентом венесуэльских беженцев. На территории государства проживают 1,8 млн граждан Венесуэлы, которые покинули страну из-за экономических проблем.

Недавно колумбийские власти начали процесс биометрической регистрации беженцев с целью введения временного защитного статуса для всех просителей убежища.

«Колумбия проявила большую щедрость, приняв у себя около двух миллионов венесуэльских мигрантов, переселившихся из-за нынешнего гуманитарного кризиса на родине», —отметил Блинкен после встречи с Дуке.

El 92.1% de los migrantes venezolanos apuntan a que su principal motivo para venir a Colombia fue la búsqueda de mejores condiciones económicas. El 96% de la totalidad quiere quedarse en Colombia. Hay 1.8 millones de venezolanos. Su regulación es prioridad. pic.twitter.com/Cw8OTmE6Ix — Nicolás Cardona (@CardonaNL) October 15, 2021

По данным ООН, из-за разразившегося социально-экономического кризиса Венесуэлу покинули около 5,4 млн беженцев и мигрантов. Выходцы из страны в основном направляются в соседние государства, а также в США и Европу.

В конце сентября в городе Икике в Чили, который является перевалочным пунктом для беженцев из Венесуэлы, прошли протесты против нелегальной миграции. Во время демонстрации чилийцы подожгли палатки со всей одеждой, документами и продовольствием приезжих.

Миграция в США

Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента США страна столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом за последнее время. Лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. Причиной этому стали предвыборная риторика Байдена, отказ от антимиграционной политики Трампа и обещания предоставить американское гражданство миллионам людей. Попытки сократить численность просителей убежища привели к нескольким крупным скандалам и критике деятельности Байдена.

Федеральное агентство новостей /

Tens of thousands of migrants gathering on southern border ahead of 'Remain-in-Mexico' restart, sources sayhttps://t.co/J1vv2WihRw — Fox News (@FoxNews) October 21, 2021

Недавно международная правозащитная организация Human Rights First опубликовала доклад, в котором говорится, что администрация Байдена, используя Раздел 42 о депортации беженцев в период пандемии, выслала порядка восьми тысяч гаитянских мигрантов в «опасные для жизни места». Так, 7,6 тыс. человек по приезде столкнулись с похищениями и другими насильственными действиями со стороны многочисленных банд.

К 21 октября около 60 тыс. человек, намеренных направиться в Штаты в ближайшие дни, скопились на мексиканской стороне южной границы США. Большинство из них является выходцами из Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы.

Кроме того, сообщается, что в ближайший дни в Мексике сформируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

Многие из них надеются, что администрация Байдена добьется отмены программы «Оставайтесь в Мексике», созданной в 2018 году при Дональде Трампе для борьбы с потоком беженцев.

Федеральное агентство новостей /

Вопрос миграции занимает приоритетное место в повестке дня Правительства США, вызывая большие разногласия среди политических сил. Днем ранее генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали совместный иск в суд на администрацию Джо Байдена и выдвинули требование достроить стену на границе с Мексикой.