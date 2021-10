Глава дипломатии США приехал в Колумбию на миграционный саммит Латинской Америки

Региональный саммит, посвященный миграционному кризису в Западном полушарии, состоялся в ходе первого официального визита в Колумбию государственного секретаря США Энтони Блинкена. Вице-президент и глава МИД южноамериканского государства Марта Люсия Рамирес возглавила министерскую конференцию о миграции во дворце Сан-Карлос с целью «поспособствовать упорядоченной, безопасной, регулярной мобильности мигрантов в регионе».

Во встрече приняли участие Чили, Перу, Эквадор, Бразилия, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская Республика, Гватемала, Мексика, США и Канада. Из числа участников по политическим соображениям оказалась исключена Венесуэла — несмотря на то, что с ухудшением экономического положения из-за санкций США в последние годы она стала источником наиболее крупной миграционной волны в Южной Америке.

За последние три года потоки миграции на север континента существенно усилились. Одной из основных причин массового передвижения людей стал «глубокий многогранный кризис в Венесуэле, который особенно повлиял на южноамериканские страны», отмечают СМИ. Еще одним источником кризиса, хоть и в меньшей степени, стали бедствия в Гаити и социально-экономические трудности в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, что привело к образованию больших групп беженцев, направляющихся к северу континента.

Цель саммита была определена как «принятие скоординированных действий для эффективной борьбы с последствиями и причинами существующей ситуации для мигрантов и населения принимающих их стран, а также для выработки общей стратегии развития, в рамках которой государства региона вместе смело смотрят в будущее».

Перед лицом трудностей, которые переживают тысячи беженцев, вице-президент обратила внимание международного сообщества на необходимость «урегулирования кризиса на основе солидарности».

