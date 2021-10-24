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Глава дипломатии США приехал в Колумбию на миграционный саммит Латинской Америки
Весь мир
Глава дипломатии США приехал в Колумбию на миграционный саммит Латинской Америки
 /  Федеральное агентство новостей

Региональный саммит, посвященный миграционному кризису в Западном полушарии, состоялся в ходе первого официального визита в Колумбию государственного секретаря США Энтони Блинкена. Вице-президент и глава МИД южноамериканского государства Марта Люсия Рамирес возглавила министерскую конференцию о миграции во дворце Сан-Карлос с целью «поспособствовать упорядоченной, безопасной, регулярной мобильности мигрантов в регионе».

Во встрече приняли участие Чили, Перу, Эквадор, Бразилия, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская Республика, Гватемала, Мексика, США и Канада. Из числа участников по политическим соображениям оказалась исключена Венесуэла — несмотря на то, что с ухудшением экономического положения из-за санкций США в последние годы она стала источником наиболее крупной миграционной волны в Южной Америке.

За последние три года потоки миграции на север континента существенно усилились. Одной из основных причин массового передвижения людей стал «глубокий многогранный кризис в Венесуэле, который особенно повлиял на южноамериканские страны», отмечают СМИ. Еще одним источником кризиса, хоть и в меньшей степени, стали бедствия в Гаити и социально-экономические трудности в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, что привело к образованию больших групп беженцев, направляющихся к северу континента.

Цель саммита была определена как «принятие скоординированных действий для эффективной борьбы с последствиями и причинами существующей ситуации для мигрантов и населения принимающих их стран, а также для выработки общей стратегии развития, в рамках которой государства региона вместе смело смотрят в будущее».

Глобальный ответ

«Как и все глобальные проблемы, масштабная миграция требует глобального, многостороннего, многоуровневого и многосекторального подхода к решению проблемы. Эта региональная конференция ставит своей целью немедленно затормозить постоянный поток мигрантов на север и одновременно заложить основу для выработки комплексных и структурных мер, которые окончательно разрешат данный вопрос», — отметила Рамирес.

Перед лицом трудностей, которые переживают тысячи беженцев, вице-президент обратила внимание международного сообщества на необходимость «урегулирования кризиса на основе солидарности».

«Некоторые пережили душераздирающие и крайне болезненные ситуации, из-за чего мы должны опираться на основополагающий принцип, который Правительство Колумбии продвигало с самого зарождений этого феномена, — принцип гуманности», — подчеркнула Марта Люсия Рамирес.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в ходе встречи, что необходимо разрешать проблему миграции на основе принципа братства.

«Мы не можем дать ксенофобии или призывам к сопротивлению и безразличию охватить политическую дискуссию. Мы понимаем, что регион переживает период сильной поляризации, однако именно в этот момент объединенная Латинская Америка должна показать миру, на что она способна в вопросе координации перед лицом крупнейшего кризиса такого характера за всю нашу историю», — отметил Дуке.

Министр иностранных дел Колумбии подчеркнула, что дополнительным фактором, который делает нынешнюю ситуацию более сложной, является пандемия коронавируса, которая особенно ударил по странам Латинской Америки, вызвав огромные трудности и бюджетные расходы для правительств региона при оказании помощи населению и мигрантам.

Беженцы в Колумбии

Одной из причин, почему Колумбия была выбрана в качестве места проведения саммита, является то, что страна существенно пострадала от обоих потоков миграции из-за своего географического положения. Регион Ураба в колумбийской Антьокии является транзитной зоной для латиноамериканских мигрантов, а также для граждан африканских и азиатских государств, которые пересекают джунгли Дарьена и Центральную Америку, чтобы попасть в США.

В сентябре 2021 года страна столкнулась с сильным гуманитарным кризисом, вызванным тяжелой ситуацией в сфере миграции. Около 14 тысяч мигрантов, преимущественно уроженцев Гаити, направляющихся в США, застряли в маленьком колумбийском прибрежном городке Некокли, расположенном недалеко от границы Панамы. Тысячи мигрантов ожидали своей очереди на въезд в Панаму, куда их переправляют на лодках через залив Ураба. Оттуда контрабандисты проводят группы людей сквозь опасные джунгли Дарьена в сторону США.

В сентябре 2021 года после снятия ограничений из-за COVID-19 количество беженцев из Гаити, Кубы и других стран резко увеличилось. В маленький Некокли стали ежедневно прибывать около 1000 человек, которые устанавливали на пляже временные палатки в ожидании лодок. К концу сентября количество мигрантов в Некокли достигло 30 тысяч.

Власти колумбийского городка, столкнувшиеся с чрезвычайно большой нагрузкой, испытывали трудности в оказании медицинской и продовольственной помощи всем нуждающимся.

Венесуэльские мигранты

Одновременно Правительство Колумбии является основным реципиентом венесуэльских беженцев. На территории государства проживают 1,8 млн граждан Венесуэлы, которые покинули страну из-за экономических проблем.

Недавно колумбийские власти начали процесс биометрической регистрации беженцев с целью введения временного защитного статуса для всех просителей убежища.

«Колумбия проявила большую щедрость, приняв у себя около двух миллионов венесуэльских мигрантов, переселившихся из-за нынешнего гуманитарного кризиса на родине», —отметил Блинкен после встречи с Дуке.

По данным ООН, из-за разразившегося социально-экономического кризиса Венесуэлу покинули около 5,4 млн беженцев и мигрантов. Выходцы из страны в основном направляются в соседние государства, а также в США и Европу.

В конце сентября в городе Икике в Чили, который является перевалочным пунктом для беженцев из Венесуэлы, прошли протесты против нелегальной миграции. Во время демонстрации чилийцы подожгли палатки со всей одеждой, документами и продовольствием приезжих.

Миграция в США

Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента США страна столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом за последнее время. Лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. Причиной этому стали предвыборная риторика Байдена, отказ от антимиграционной политики Трампа и обещания предоставить американское гражданство миллионам людей. Попытки сократить численность просителей убежища привели к нескольким крупным скандалам и критике деятельности Байдена.

Колумбия провела первый саммит глав МИД, посвященный миграции
Федеральное агентство новостей /

Недавно международная правозащитная организация Human Rights First опубликовала доклад, в котором говорится, что администрация Байдена, используя Раздел 42 о депортации беженцев в период пандемии, выслала порядка восьми тысяч гаитянских мигрантов в «опасные для жизни места». Так, 7,6 тыс. человек по приезде столкнулись с похищениями и другими насильственными действиями со стороны многочисленных банд.

К 21 октября около 60 тыс. человек, намеренных направиться в Штаты в ближайшие дни, скопились на мексиканской стороне южной границы США. Большинство из них является выходцами из Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы.

Кроме того, сообщается, что в ближайший дни в Мексике сформируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

Многие из них надеются, что администрация Байдена добьется отмены программы «Оставайтесь в Мексике», созданной в 2018 году при Дональде Трампе для борьбы с потоком беженцев.

Колумбия провела первый саммит глав МИД, посвященный миграции
Федеральное агентство новостей /

Вопрос миграции занимает приоритетное место в повестке дня Правительства США, вызывая большие разногласия среди политических сил. Днем ранее генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали совместный иск в суд на администрацию Джо Байдена и выдвинули требование достроить стену на границе с Мексикой.

Глава дипломатии США приехал в Колумбию на миграционный саммит Латинской Америки
Федеральное агентство новостей /

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