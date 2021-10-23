«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ

Нижний Новгород, 23 октября. Футболисты «Краснодара» одержали крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Стартовый матч игрового дня в РПЛ состоялся 23 октября на стадионе «Нижний Новгород». Хозяева со счетом 1:4 уступили «Краснодару». В дебюте матча Гжегож Крыховяк вывел «быков» вперед. После перерыва Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Третий мяч в ворота «Нижнего Новгорода» забил Александр Черников. На 76-й минуте вышедший на замену Владимир Ильин в четвертый раз огорчил голкипера хозяев. Итоговый счет матча в Нижнем Новгороде установил Кирилл Гоцук.

Благодаря победе «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи поединков и, набрав 21 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами остался на десятой позиции.

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