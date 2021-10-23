Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 16:24
16:22
Происшествия
Полицейский автомобиль перевернулся при столкновении с легковушкой в Челябинске
16:21
Общество
Русский Халк отбуксировал 14-тонный КамАЗ с водой и надул до разрыва две грелки
16:17
Происшествия
Полицейские задержали брянского пенсионера за стрельбу в участкового
16:17
Весь мир
Суданские лидеры договорились о роспуске Суверенного совета и кабинета министров
16:16
Происшествия
Двух женщин задержали после отравления людей спиртным в Оренбургской области
16:16
Экономика
Ремонт сгоревшей птицефабрики в Бийске обойдется «Черкизово» в 1 млрд рублей
16:12
Общество
Онколог Каприн дал советы по вакцинации от коронавируса для больных раком
16:12
Весь мир
Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо
16:10
Спорт
«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
16:09
Общество
Святая Матрона Московская предсказала человечеству смерть без войны в 2022 году
Все новости

«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
Спорт
«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
facebook.com  /  ФК Краснодар

Нижний Новгород, 23 октября. Футболисты «Краснодара» одержали крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Стартовый матч игрового дня в РПЛ состоялся 23 октября на стадионе «Нижний Новгород». Хозяева со счетом 1:4 уступили «Краснодару». В дебюте матча Гжегож Крыховяк вывел «быков» вперед. После перерыва Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Третий мяч в ворота «Нижнего Новгорода» забил Александр Черников. На 76-й минуте вышедший на замену Владимир Ильин в четвертый раз огорчил голкипера хозяев. Итоговый счет матча в Нижнем Новгороде установил Кирилл Гоцук.

Благодаря победе «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи поединков и, набрав 21 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами остался на десятой позиции.

Ранее «Зенит» отреагировал на поражение «Локомотива» в матче Лиги Европы в социальной сети Twitter. Московский клуб с минимальным счетом уступил турецкому «Галатасараю».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
футбол краснодар нижний новгород рпл 12 тур
Комментировать