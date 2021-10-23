Святая Матрона Московская предсказала человечеству смерть без войны в 2022 году

Москва, 23 октября. Одна из самых известных российских провидиц ХХ века Святая Матрона Московская напророчила на 2022 год страшные события, которые произойдут из-за алчности и жестокости людей.

Ясновидящая призвала каждого очиститься внутренне, только так можно выжить, следует из опубликованных пророчеств Матроны. Она видела, что человечество ждут лишения и беды, жизнь будет все хуже и хуже. В своем предсказании Матрона Московская пожалела людей, которые доживут до тяжелых времен.

«Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут — выбирайте. Войны не будет, без войны все умрете. Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать», — говорится в пророчестве на 2022 год.

Матрона предрекла: то, что вечером будет на земле, утром уйдет в землю. «Без войны война идет», вещала почитаемая в России святая.

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Духовное зрения проявилось у Матронушки с детства, со временем она стала предсказывать различные события. В 17 лет она была парализована ниже пояса, но смиренно приняла болезнь как Крест Христов. К ней привозили страждущих со всех уголков страны, однако Матрона считала, что это не она лечит, а Бог. Скончалась Святая Матрона Московская в 1952 году, позднее ее мощи были перенесены в Покровский монастырь.

Исследователи расшифровали многие пророчества, сделанные французским астрологом Нострадамусом. Некоторые его четверостишия были посвящены современности, он предупредил о Третьей мировой войне и создании суперсолдат.