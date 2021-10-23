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Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо
Весь мир
Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Босасо, 23 октября. Сомалийские власти объявили о прибытии десятков йеменских беженцев, преимущественно женщин и детей, в прибрежный город Босасо в районе Бари штата Пунтленд.

Согласно информации национального телевидения, покинуть родные места людей вынудили боевые действия, которые продолжаются уже семь лет. Военный конфликт в ближневосточной республике обострился с 2014 года, когда хуситы взяли под свой контроль Сану и большинство провинций страны, вынудив президента Абд-Раббу Мансура Хади и его международно признанное правительство покинуть столицу.

 

 

Стоит отметить, что в городе Босасо проживает самая большая йеменская община в Сомали из-за его близости к материковой части аравийского государства. По оценкам Организации Объединенных Наций, за годы войны погибло больше 233 000 мирных жителей.

Боевые действия в стране также вызвали один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, затронувший около 24 млн человек, из которых 10 млн полностью зависят от внешней продовольственной помощи. Кроме того, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил на днях о том, что с момента вмешательства в йеменский конфликт Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году около 10 тыс. детей в республике погибли или стали инвалидами.

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йемен сомали
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