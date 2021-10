Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо

Босасо, 23 октября. Сомалийские власти объявили о прибытии десятков йеменских беженцев, преимущественно женщин и детей, в прибрежный город Босасо в районе Бари штата Пунтленд.

Согласно информации национального телевидения, покинуть родные места людей вынудили боевые действия, которые продолжаются уже семь лет. Военный конфликт в ближневосточной республике обострился с 2014 года, когда хуситы взяли под свой контроль Сану и большинство провинций страны, вынудив президента Абд-Раббу Мансура Хади и его международно признанное правительство покинуть столицу.

