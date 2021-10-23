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Юлия Пересильд назвала модуль МКС «коммуналкой»
Общество
Юлия Пересильд назвала модуль МКС «коммуналкой»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 23 октября. Актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко пришла в шоу «Вечерний Ургант» после возвращения на Землю с Международной космической станции. В эфире Первого канала исполнительница главной роли в фильме «Вызов» рассказала, чем похожи модуль МКС и кухня в хрущевке.

Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким вернулись из космоса на Землю еще 17 октября. Спустя несколько дней актриса и режиссер покинули реабилитационный центр ради съемок в шоу Ивана Урганта. В эфире телеканала актриса заявила, что чувствовала себя в модуле МКС как в коммуналке.

«В целом российский модуль МКС — это небольшое пространство, похожее на кухню хрущевки. А вообще, это как коммуналка. Мне все время хотелось танцевать», — поделилась воспоминаниями Пересильд.

Юлия Пересильд назвала модуль МКС «коммуналкой»
Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

Звездные гости поделились с телеведущим и другими интересными подробностями полета в космос. По словам Клима Шипенко, он волновался, когда узнал, что перед возвращением домой станция немного развернулась. Режиссер переживал, что первый киноэкипаж будут принудительно отправлять на Землю и тогда ему вместе с Пересильд и Новицким придется испытать на себе перегрузки в три раза больше.

Юлия Пересильд после возвращения домой рассказала поклонникам, как себя чувствует. Она заявила, что все вокруг «немножко кружится».

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