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Генерал Поплавский отметил контртеррористический характер учений ОДКБ в Таджикистане
Армия
Генерал Поплавский отметил контртеррористический характер учений ОДКБ в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан), 23 октября. Крупные оперативно-стратегические учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проходили на территории Таджикистана, были нацелены на отработку антитеррористических действий. Об этом заявил заместитель командующего Центральным военным округом (ЦВО) Евгений Поплавский.

Генерал Поплавский подчеркнул, что в сценарии маневров ОДКБ были учтены актуальные данные о стратегии и тактике действий банд международных террористов.

«Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении. Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике», — отметил замкомандующего войсками ЦВО.

По словам Поплавского, военнослужащие ОДКБ отработали борьбу с беспилотными летательными аппаратами условных боевиков, выявление и уничтожение заминированных автомобилей и другие актуальные практики противодействия терроризму. Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что прошедшие учения подтвердили высокий уровень защищенности Таджикистана от любых проявлений внешней агрессии.

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