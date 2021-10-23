Силы самообороны Японии: корабли ВМФ РФ и ВМС КНР прошли через пролив Осуми

Токио, 23 октября. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая осуществили совместный проход через пролив Осуми. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

По данным ведомства, корабли прошли через пролив Осуми, который разделяет крупный японский остров Кюсю и острова префектуры Кагосима. В ответ на проход кораблей Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители. При этом в заявлении отмечается, что действия ВМФ РФ и ВМС КНР соответствовали нормам международного права.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские и китайские боевые корабли впервые провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, в рамках которого преодолели более 1,7 тысячи морских миль, а также отработали совместное тактическое маневрирование.