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Силы самообороны Японии: корабли ВМФ РФ и ВМС КНР прошли через пролив Осуми
Армия
Силы самообороны Японии: корабли ВМФ РФ и ВМС КНР прошли через пролив Осуми
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Токио, 23 октября. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая осуществили совместный проход через пролив Осуми. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

По данным ведомства, корабли прошли через пролив Осуми, который разделяет крупный японский остров Кюсю и острова префектуры Кагосима. В ответ на проход кораблей Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители. При этом в заявлении отмечается, что действия ВМФ РФ и ВМС КНР соответствовали нормам международного права.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские и китайские боевые корабли впервые провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, в рамках которого преодолели более 1,7 тысячи морских миль, а также отработали совместное тактическое маневрирование.

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