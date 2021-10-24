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Психолог Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах
Общество
Психолог Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах
pixabay.com  /  14995841

Объявленные внеплановые каникулы стали большой радостью для школьников. Как сохранить учебный настрой ребенка, но и не перегружать заданиями дома в беседе с корреспондентом ФАН рассказала детский, семейный психолог Наталья Наумова.

Напомним, что в российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы, соответствующий документ готовит Минпросвещения РФ. Эти дни присоединятся к плановому отдыху учеников.

«Внеплановые каникулы — это радость для ребят, они очень устали в связи с тем, что каникулы были отменены: раньше дети учились пять недель, потом была неделя каникул, в этом же году она была отменена и передвинута. Если есть возможность уйти на каникулы раньше — это замечательно. В первую неделю лучше отдохнуть, но нужно продолжать заниматься чтением», — рассказала собеседница агентства.

Психолог Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах
pixabay.com / klimkin

Наталья Наумова также отметила, что за каникулы можно подтянуть предметы, по которым ребенок отставал.

«В первую неделю для того, чтобы ребенок не перегружался, достаточно заняться предметами именно устными, которые можно почитать, и заполнить проблемы. Со второй недели каникул стоит распланировать правильно задания: то есть для ребят, которые что-то упустили, — наверстать, а для тех, кто все усвоил, — пойти вперед», — объяснила психолог.

Важно, чтобы у ребенка была мотивация, он не должен учиться только по указанию родителей, считает Наталья Наумова. Школьнику необходимо самому составлять график, в какой день и какие предметы он будет изучать.

«Ребенку нужно самому планировать и контролировать процесс. В зависимости уже от возраста и способностей ребенка сопровождение родителей необходимо. Важно, чтобы взрослые не ругали, а поддерживали ребят», — рассказала собеседница ФАН.

Ранее психолог Олеся Васильева заявила, что устроивший стрельбу в школе под Пермью шестиклассник имеет психическое заболевание или был подвержен психологическому воздействию. Ученик одной из школ Пермского края утром 18 октября пронес в учебное заведение ружье «Сайга» и дважды выстрелил из него в стену и дверь.

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