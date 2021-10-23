Милош Бикович показал фото с Джонни Деппом и поблагодарил его за сотрудничество

Белград, 23 октября. Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал поклонникам о сотрудничестве со знаменитостью мирового масштаба. Сербскому актеру удалось поработать с Джонни Деппом.

Бикович опубликовал снимки с американским коллегой на своей странице в Instagram. Депп прибыл в Белград на презентацию анимационного проекта Puffins Impossible.

«Прошлым вечером мы сделали реальным то, что казалось невозможным год назад», — написал сербский актер на английском языке.

По словам Биковича, в его родной стране существовала давняя традиция качественных анимационных фильмов, которая была прекращена. Однако теперь Сербия совершила первый шаг к возвращению на этот путь. Как отметил актер, Белград сумел доказать, что его можно называть мировым культурным центром.

«Особая благодарность Джонни Деппу, который отпраздновал наш первый год сотрудничества с нами и представил проект Puffins Impossible», — выразил признательность голливудской звезде Бикович.

Сербский анимационный фильм расскажет о приключениях арктических птиц. Главного персонажа ленты срисовали с Джонни Деппа.

Ранее пользователи Сети заявили, что хотели бы видеть Биковича в новом сезоне российской версии шоу «Холостяк». По данным СМИ, в проекте примут участие сразу два жениха.