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Главы стран Евросоюза на прощание поаплодировали Меркель
Политика
Главы стран Евросоюза на прощание поаплодировали Меркель
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Брюссель, 23 октября. Главы стран Евросоюза попрощались с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это произошло на саммите ЕС 22 октября.

Президенты и премьер-министр стоя аплодировали политику, которая уходит с поста канцлера после 16 лет работы. Вероятно, это был ее последний саммит Европейского союза.

На церемонии прощания слово взял глава Евросовета Шарль Мишель. Он сравнил Ангелу Меркель с монументом и заявил, что саммиты без нее - как «Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни». Он признался, что представителям Евросоюза будет не хватать мудрости Меркель и ее трезвого рассудка, особенно в трудные времена.

«Ваш дух и опыт останутся с нами. Вы компас и яркий свет нашего европейского проекта», — сказал Шарль Мишель, после чего главы стран ЕС устроили овации.

Новое правительство Германии будет сформировано в начале декабря. Президент ФРГ 26 октября вручит Меркель и ее кабинету министров грамоты о прекращении полномочий.

Ранее в Германии установили конную статую действующего канцлера. На монументе она изображена на лошади без седла и поводьев. Сооружать подобные объекты, посвященные лидерам Германии, является давней традицией.

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