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Житель Ирака научился открывать бутылки и мыть голову с помощью экскаватора
Видео

Работник кладбища в иракском городе Дахук демонстрирует навыки филигранного владения экскаватором. Мужчина может выполнять бытовые действия с помощью огромного ковша.

Порезать огурец, открыть газировку и даже зажечь зажигалку — все это Хасан Барниас научился делать без помощи рук. Теперь для таких простых задач он использует габаритную технику.

По словам жителя Ирака, своим талантом он обязан божественным силам и упорству. Мужчина ежедневно отрабатывал свои трюки.

«У меня была идея, научиться зажигать зажигалку и запускать другие механизмы с помощью экскаватора. День за днем я совершенствовал свое мастерство. Теперь я могу, например, резать огурцы. Иностранцы говорят, что в Ираке или Курдистане нет квалифицированных водителей. Но мы опытные водители и можем сделать все», — считает Хасан.

Мужчина настолько уверен в своем таланте, что не боится делать трюки с участием своих детей или друзей. Работник местного кладбища может закрепить на экскаваторе мыло и водить им по голове человека. Гигиеническую процедуру завершают выливанием воды из ковша.

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