Российская теннисистка Александрова впервые в карьере сыграет в финале Кубка Кремля

Москва, 23 октября. Россиянка Екатерина Александрова впервые стала финалисткой теннисного Кубка Кремля.

Российская теннисистка Екатерина Александрова 23 октября стала второй финалисткой Кубка Кремля, который продолжается в Москве. За победу на турнире 37-я ракетка мира поборется с эстонкой Анетт Контавейт. В полуфинале Кубка Кремля Александрова играла с греческой теннисисткой Марией Саккари. Соперница россиянки, уступавшая в первом сете со счетом 1:4, не смогла завершить встречу из-за проблем со здоровьем. Финальный матч Кубка Кремля, призовой фонд которого составляет 565 тысяч долларов, состоится 24 октября.

Ранее лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев сообщил, что выступит за национальную команду на Кубке Дэвиса в 2021 году. Престижный турнир пройдет в Испании с 25 ноября по 5 декабря.