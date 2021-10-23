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Экономист Колташов: Британия направит военных финэкспертов против экономики России
Политика
Экономист Колташов: Британия направит военных финэкспертов против экономики России
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 октября. Великобритания намерена нанести хитрый экономический удар по России и Китаю, однако Москва сумеет оказать Лондону серьезное сопротивление, заявил глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По информации «ПолитРоссии», британская сторона намерена использовать в реализации своего плана спецподразделение военных финансовых экспертов. Журналисты Financial Times отметили, что указанные специалисты уже на протяжении шести лет помогают Британии оттачивать навыки «экономической войны» и якобы защищать Лондон от дезинформации.

«Подразделение будет создавать и распространять информацию, которая станет вызовом для российской финансовой системы. Цель этой игры — вызвать денежные проблемы, которые приведут к паническому движению капиталов в сторону Британии и Соединенных Штатов», — сообщил эксперт.

Экономист Колташов: Британия направит военных финэкспертов против экономики России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Плюс ко всему спецподразделение Лондона намерено оказать давление на крупных российских бизнесменов. Запад считает, что это приведет к политическому слому рынка и экономической нестабильности, после чего возникнет недовольство общества.

«У такой стратегии есть серьезная проблема: у Британии недостаточно ресурсов для ее реализации. Кроме того, об этих намерениях известно. Шансы реализовать такой план даже при помощи подобных финансовых подразделений не высоки», — констатировал Василий Колташов.

Как стало известно ранее, Британия испытывает крупнейший топливный кризис. Население страны винит в произошедшем текущую политику властей.

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