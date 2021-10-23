Журналисты из Швеции поделились малоизвестными фактами о сериале «Игра в кальмара»

Стокгольм, 23 октября. Газета Svenska Dagbladet опубликовала восемь фактов о популярном на Netflix сериале «Игра в кальмара». По данным издания, большинство зрителей не обладали этой информацией.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за короткий промежуток времени стал популярным в 90 странах. Об этом свидетельствует рейтинг ленты на Netflix. Журналисты из Швеции посвятили успешному проекту статью с достоверной, но малоизвестной информацией.

Оказалось, что десять лет назад сценарий для сериала планировали использовать по-другому. Съемочная группа должна была снимать полнометражную картину. Режиссер Хван Дон-хек все это время искал средства для реализации идеи, а когда нашел их, получил предложение снять несколько эпизодов.

Корейские конфеты дальгона, которые стали популярными, создавал приглашенный специалист. Для актрисы Чон Хо-ен работа в проекте стала дебютом в карьере. До съемок она была моделью и периодически участвовала в телевизионных конкурсах.

Создатель сериала хотел, чтобы его проект был уникальным, поэтому все декорации создавались в натуральную величину, а статистами были реальные люди. При этом сцену с перетягиванием каната не стали делать постановочной, соревнование было настоящим.

После релиза работы Дон-хека у жителей разных стран возрос интерес к Южной Корее. В Великобритании родителям стали рекомендовать запрещать детям смотреть нашумевшую новинку, объясняя это участившимися случаями насилия в школах.

Netflix сообщил, что «Игру в кальмара» с момента премьеры посмотрели более половины зарегистрированных на платформе пользователей.