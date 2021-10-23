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Президент и премьер-министр Сомали договорились об ускорении избирательного процесса
Весь мир
Президент и премьер-министр Сомали договорились об ускорении избирательного процесса
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 23 октября. Президент и премьер-министр Сомали урегулировали спор по поводу назначений в службах безопасности, который препятствовал продвижению шаткого электорального процесса в стране, сообщил официальный представитель правительства.

В текущем месяце непрямые выборы главы республики и членов парламента сорвались из-за спора между президентом Мохамедом Абдуллахи и премьер-министром Мохамедом Хусейном Робле по поводу того, кто возглавит Национальное агентство разведки и безопасности (NISA).

Оба выдвинули угодного каждому человека на место директора, которого отстранили от работы в прошлом месяце после исчезновения одного из сотрудников. Согласно новой договоренности, лицо, выбранное президентом, станет исполняющим обязанности главы NISA, а кандидат премьера получит должность государственного министра.

«Отдельный спор о том, кто возглавит ведомство внутренней безопасности, также решен», —добавил пресс-секретарь правительства.

В рамках непрямого избирательного процесса региональные советы определяют имена сенаторов. Это может произойти уже на текущей неделе. Затем шейхи племен решат, кто станет членами Палаты представителей, и этот процесс планируется провести в следующем месяце. Далее парламент уже выберет нового президента страны в неназначенную пока дату.

В апреле между Робли и Мохамедом вспыхнул конфликт, вызванный решением последнего в одностороннем порядке продлить свой четырехлетний срок еще на два года. Это побудило лояльные каждому из них группировки армии захватить позиции другой стороны в столице Могадишо. Конфронтация разрешилась, когда президент поручил Робли обеспечить безопасность и организовать отложенные выборы.

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сомали
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