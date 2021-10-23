Масштабные учения НАТО «Железный волк — 2021 II» прошли в Литве у границ Белоруссии

Вильнюс, 23 октября. Масштабные учения НАТО «Железный волк — 2021 II» прошли на территории Литвы у границ с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба литовского оборонного ведомства.

В рамках маневров командование НАТО проверило боеспособность дислоцированных в Литве сил передового базирования. В маневрах были задействованы около трех тысяч военнослужащих и порядка тысячи единиц техники, в том числе танки Abrams и Leopard, а также самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

«В ходе одних из самых масштабных учений текущего года проверены процедуры планирования военных операций, отработаны действия по организации наступления и обороны механизированного батальона литовской армии во взаимодействии с подразделениями размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года на Украине состоялись крупные учения НАТО «Объединенные усилия — 2021». К маневрам были привлечены подразделения из 15 стран. Общая численность коалиционной группировки составила 12,5 тысячи человек более 600 единиц военной техники.