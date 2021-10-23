Reddit работает над собственной торговой площадкой NFT

Вашингтон, 23 октября. Знаменитое онлайн-сообщество Reddit намеревается создать собственную площадку для торговли NFT. Это следует из объявления о вакансии, которое разместила компания.

Согласно информации в объявлении, Reddit ищет старшего бэкенд-инженера платформы NFT. В качестве обязанностей сотрудника, который займет эту должность, указаны разработка и основание серверных сервисов для миллионов пользователей с целью «создания, покупки, продажи и использования цифровых товаров с поддержкой NFT».

Кроме того, в объявлении указано, что команда NFT, сформированная Reddit, новая, интересная и стремительно растущая. Идеальный кандидат должен работать быстро, сохраняя качество, а также предлагать идеи в постоянно меняющемся пространстве.

Ранее крупнейший магазин компьютерных игр Steam запретил размещение проектов, созданных с использованием технологии блокчейна. Под ограничение попали игры, позволяющие проводить операции с NFT и криптовалютой.