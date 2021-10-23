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Госпитализированному Гаркалину делают переливание крови из-за сепсиса

  /   Обновлено: 23 октября 2021 15:23
Общество
Госпитализированному Гаркалину делают переливание крови из-за сепсиса
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 23 октября. Звезда комедии «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. У актера начался сепсис, из-за чего ему делают переливание крови.

Легкие артиста, который попал в больницу с коронавирусом, поражены почти полностью. Гаркалина пришлось снова ввести в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния, сообщил источник kp.ru.

Тяжелобольной актер подключен к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Кроме того, у артиста диагностировали тромбоз на фоне COVID-19.

Напомним, о госпитализации звезды «Ширли-мырли» стало известно в начале октября. Как писали СМИ, Гаркалина уже вводили в медикаментозную кому, но впоследствии он пришел в себя. Ранее агент актера прокомментировала ФАН информацию об ухудшении его состояния.

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актер переливание гаркалин
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