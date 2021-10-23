Турция столкнулась с климатическим кризисом из-за аномальной жары

Анкара, 23 октября. Сильнейшая жара стала причиной климатической катастрофы для Турции. Об этом сообщает The National News.

Белое озеро, или Ак-Гол, на востоке страны все еще кажется полным воды, если смотреть на него издалека. Оставленный высохшими водами зеленоватый осадок создает иллюзию, которая заметна с соседних холмов.

Отсутствие воды видно только вблизи. Дно покрыто плотной коркой засохшего ила. Местные жители с таким явлением никогда не сталкивались: прежде полноводное озеро Ак-Гол теперь полностью пересохло.

Пошла жара

Белое озеро высушено аномальной жарой, которая обрушилась на страну. Нынешние весна и лето для Турции стали настоящей аномалией — высокая температура воздуха привела к сильнейшей засухе и крупным пожарам. Таким, что дым от огня можно было видеть из космоса. Он формировался в облака, которые пересекали Средиземное море и достигали Египта. Такую картинку фиксировали европейские центры мониторинга Земли.

По официальным данным, в нынешнем году в Турции сожжено около 175 000 гектаров. Это в восемь раз больше среднестатистических показателей в период с 2008 по 2020 год.

В одной только провинции Мугла за неполную неделю в апреле было зарегистрировано по меньшей мере 130 пожаров. В зону возгорания попали десятки населенных пунктов. Погибли восемь человек. Более 10 тысяч местных жителей власти вынуждены были эвакуировать.

Экологические потери от катаклизма весьма существенные: пламя уничтожило тысячи сельскохозяйственных животных и бесчисленное количество деревьев. Чрезвычайная ситуация нанесла непоправимый урон хрупкой экосистеме сосновых лесов и оливковых рощ.

«У овец сейчас нет травы для пищи — пожары уничтожили все. И теперь мы не можем заниматься выпасом крупных животных здесь», — говорит 20-летний пастух по имени Горсум из небольшой фермерской деревне на берегу Ак-Гола.

Он отмечает, что сейчас здесь стало невозможно жить.

Горячая точка

Теперь климатологи сравнивают Турцию с «крышкой на кастрюле, под которой скопилась масса горячего воздуха». Это и привело к жаре. Турция не относится к той категории стран Средиземноморья с умеренным климатом, где прежде были столь высокие температуры.

«Прошлой зимой наблюдалось резкое потепление океана. Это стало спусковым крючком, которое привело к повышенному нагреву Средиземного моря», — говорят ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Полузамкнутый климат и мелководье привели к тому, что бассейн Средиземного моря за последние десять лет нагрелся на 0,4 градуса по шкале Цельсия, что в два раза больше по сравнению с другими мировыми морями и океанами.

В Турции это привело к тому, что в мае высохло еще одно озеро, которое находится в провинции Ван. Оно было местом водопоя сотен фламинго. Когда вода ушла, многие птицы погибли.

Зеленая слизь

Вызванное глобальным потеплением обмеление Мраморного моря стало еще одной проблемой, с которой столкнулись турецкие власти. Прежде пришвартованные в кромки воды лодки сейчас стоят глубоко на суше.

Судна покрыты густым слоем слизи от водорослей, концентрация которых в Мраморном море колоссальная. Это тоже стало причиной новой катастрофы, теперь уже для рыбаков.

«На днях я видел 20–30 креветок, которые плавали на поверхности. Все они умерли, когда пытались всплыть, застряв в густой траве», — говорит один из турецких моряков.

Экологи разъяснили, что помимо жары причиной катаклизма стали выбросы промышленных отходов в Мраморное море. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ужесточить контроль над предприятиями.

«Мы спасем наши моря от бедствия. Начнем с Мраморного моря. Есть риск, что стихия дойдет до черноморского бассейна. И это может стать глобальной катастрофой. Конечно, повышение температуры морской воды из-за изменения климата сыграло свою роль, но бесконтрольные выбросы тоже оказали влияние. Мы должны предпринять соответствующие шаги без промедления», — сказал он.

Анкару начали обвинять

Климатические проблемы турецких властей уже оказались в центре политических скандалов. Западные СМИ рассказывают о катаклизме в контексте ратификации Парижского соглашения по борьбе с изменением климата.

«Турция не торопится включиться в борьбу с изменением климата в течение многих лет. В последние годы произошло значительное увеличение выбросов углерода», — говорит климатолог из университета Эге в Измире Экмел Эрлат.

Ученый напомнил, что в Турции работают около 32 угольных электростанций. Ископаемое топливо производит треть электроэнергии в стране.

Анкара ратифицировала Парижское соглашение по климату в октябре 2021 года. Однако критики турецких властей считают, что это было сделано не ради борьбы во имя спасения планеты, а для того, чтобы получить ссуду Всемирного банка в размере 3,6 млрд долларов для собственных проектов в области чистой энергии.

Экологи бьют тревогу из-за масштабных строительных проектов, над которыми работает Турция. В их числе — канал Стамбул стоимостью 9 млрд долларов. Этот новый водный путь свяжет Черное и Средиземное моря в дополнение к уже действующему проливу Босфор.

Горела вся планета

Аномальная жара в 2021 году привела к тому, что половина суши в Турции подверглась опустыниванию. Но в целом в нынешнем году Организация Объединенных Наций (ООН) назвала средиземноморский бассейн самой жаркой климатической точкой.

Рекордные лесные пожары наблюдались в Греции. Там сожжено в 12 раз больше площадей, чем обычно. Центр греческого катаклизма находился на острове Эвия. Кроме того, активные лесные пожары отмечены в районе Пелопоннеса.

На итальянском острове Сицилия спасатели также боролись с этой стихией. Губернатор региона даже был вынужден обратиться за помощью к Риму.

Пожары охватили практически всю планету. В России пылали сибирские леса. В республике Саха (Якутия) шлейф дыма достиг Северного полюса, а экологи отметили, что выбросы углерода в результате нынешнего катаклизма превышают аналогичные показатели предыдущих лет.

В Южной Америке бразильская Амазонка находилась под пристальным наблюдением экологов. Огонь угрожал уничтожить ценную экосистему в этом регионе. Ученые отмечают, что стихии способствовала вырубка лесов, однако оговариваются, что причины больше носят естественный характер.

«Мы увидели доказательства того, что продолжительность засушливого сезона увеличилась, а сильные засухи случаются чаще из-за естественных причина», — объясняет доцент Университета Арканзаса Катия Фернандес.

В последние годы исследователи говорят об изменении климата. Деятельность человечества вносит свой вклад — климатологи отмечают увеличение выбросов углекислого газа.

Но ученое сообщество еще не нашло ответа на вопрос о причинах климатических деформаций и деградации окружающей среды в масштабах планеты. И нынешняя природная аномалия в Турции стала лишь частью естественных процессов, за которыми пока можно только наблюдать.