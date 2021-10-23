Адвокат Саакашвили сообщил о проведении врачебного консилиума по самочувствию политика

Тбилиси, 23 октября. Врачи соберут консилиум из-за ухудшения самочувствия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку после ареста. Об этом проинформировал адвокат политика Бека Басилая.

Личный доктор бывшего президента Николоз Кипшидзе сообщал, что Саакашвили сделали переливание крови прямо в тюрьме, после чего его состояние удалось стабилизировать.

«Сегодня его будет посещать врач, и будет консилиум тоже», — сообщил адвокат Басилая на телевидении.

Грузинские правоохранители задержали Саакашвили после его возвращения на родину 1 октября. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел. После этого его поместили под стражу в тюрьму Рустави.

Как стало известно ранее, бывший президент дал согласие на лечение в грузинской больнице. Однако Саакашвили не намерен отказываться от голодовки.